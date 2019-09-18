“在没有车的盘浦大路上举行音乐游行”，第5届“霜草庆典”将于21日在首尔瑞草区开幕. September. 18, 2019 09:54. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 韩国版爱丁堡庆典“霜草庆典”将于21日在首尔瑞草区开幕。以“用眼睛听的音乐庆典”为主题，在23个节目中将有3800多名艺术家表演。瑞草区17日表示，将于21日至28日举行第5届瑞草庆典。霜草意为“祥瑞的草”，是瑞草的旧名。据推算，自2015年首次举办该活动后，5年间累计参加者达59万人，取得了637亿韩元以上的经济效益。瑞草区将艺术殿堂和乐器一条街一带41万平方米作为全国唯一的音乐文化区进行管理。 庆典将在从“无车街道”变成写生簿的盘浦大路上开始。从地铁2号线瑞草站到瑞草3洞十字路口的双向10车道区间车道地面(约2.85万平方米)上，可以用粉笔自由画画的“地上最大写生簿”将从21日下午开始进行。瑞草区准备了10万支粉笔，在现场分发。这一带还将举行哑剧、杂技、街舞公演等表演。 涂色完毕的盘浦大路将变成全国首次尝试的“夜间音乐游行”舞台。从21日晚7时开始，在盘浦大路1公里区间(瑞草站~瑞草3洞十字路口)，1000多名身穿带有LED(发光二极管)装饰的服装的人将进行为期1个小时的游行。18名儿童和钢琴家乘坐的车辆在前面引领队伍，以“传统”、“热情”和“新颖”为主题的三个栏目的参加者将表演传统农乐和探戈、电子舞曲(ED，并跟着走。瑞草区计划在游行队伍经过的街道旁边设立约900个座位的观众席。开幕演出“瑞草谷音乐会”将从当晚8时起在盘浦大道特设舞台举行。YB(尹道贤乐队)和裴钟勋指挥家带领的瑞草交响乐团、“100人的父亲合唱团”等将登台演出。 大师的演出也将陆续上演。代表北美的小号巨匠延斯•林德曼将在24日(深山野外演出场)和25日(瑞草文化艺术会馆)举行的为期两天的“爵士音乐会”上与观众见面。演奏过400多篇音乐剧音乐的彼得•贾洪恩和担任伯纳德•格林豪斯财团理事长的美国加利福尼亚州立大学教授高峰信等12名国内外大提琴演奏家合演将于26日晚7时在瑞草文化艺术会馆上演，届时观众可以一饱耳福。 庆典期间在瑞草区各地举行的演出也是一大看点。瑞草区从希望演出的238个青年街头表演组中选出了120个组，让他们可以进行街头表演。 庆典的最后一天28日晚7时开始，在盘浦大路特设舞台将举行今年迎来第11届的“韩法音乐庆典”。在因与被称为“韩国的小法国”的瑞来村结缘而开始的韩法音乐庆典上，将举行法兰西流行音乐、爵士乐演出等。最后舞台将由DJ朴明秀主持EDM派对。 瑞草区将以没有塑料的“环保庆典”来进行此次庆典。在举行开幕和闭幕活动的盘浦大路各处举行“打造不使用塑料的霜草庆典”活动，设置10个饮水台，拒绝使用一次性矿泉水瓶。 除了在国立国乐院和贞孝艺术中心等地举行的部分节目外，大部分演出都是免费的。部分室内演出以有限的座位先到先得。瑞草区计划出售庆典纪念T恤、靠背纸椅、夜光发带等纪念品，并将收入捐赠给低收入层音乐英才。瑞草区厅长赵恩熙(音)表示：“合理地利用了地区的文化资产，可以准备各种演出。在音乐文化地区瑞草区举行的庆典上，所有年龄段的人都能够一起感动。”

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