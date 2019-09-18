特朗普：“（美国）不需要中东产石油”. September. 18, 2019 09:54. by 朴湧 parky@donga.com. 自沙特阿拉伯的石油设施遭受无人机攻击后，国际油价一路飙升，而拥有世界最大战略储备油（SPR）的美国的动向也备受关注。 美国总统特朗普16日在推特上自夸说：“我们是纯能源出口国，现在是世界最大能源生产国”，“我们不需要中东产原油和天然气，虽然在那里几乎没有油轮，但我们会帮助盟国。”对此，《华盛顿邮报》等一些外媒表示：“特朗普总统声称，美国虽然不依赖中东石油，但为了帮助同盟国，将投放战略储备油。” 但美国能源部长里克·佩里当天在接受CNBC电视台采访时说，“在理解（沙特石油）设施停止运营会持续多久之前，谈论是否需要战略储备油还为时尚早”，展现出谨慎的态度。佩里还说：“现在是能源生产和消费国家聚在一起，制止伊朗的恶意行动的时候了。” 对因“页岩气革命”而成为世界最大原油生产国的美国经济来说，国际油价的上涨并不是立即负面的。受沙特石油设施遭袭的影响，当天纽约商业交易所10月份交货的西得克萨斯原油（WTI）以62.90美元收盘，比前一交易日上涨14.7%（8.05美元）。这是自2008年12月之后，约11年来的最大涨幅。但与一年前相比，仍低了7%。消费者感受到的汽油价格也相对稳定。据《洛杉矶时报》报道，美国国内对沙特原油依赖度最高的加利福尼亚州当天普通汽油每加仑平均价格为3.631美元，与一周前和一年前基本持平。 油价上涨可能增加原油出口，有助于缓解美国贸易逆差。《纽约时报》预测称：“连接西部得克萨斯和海湾海岸的新输油管道已基本完工，美国对韩国与日本等依赖沙特原油的国家的出口即将增加。”美国钢铁和钻井设备公司，以及生产替代燃料乙醇原料的中西部玉米农户，都可以从中获反射利益。当天，在纽约股市，能源企业的股价暴涨10%以上。 但如果中东矛盾扩散或原油供应长期出现问题，情况可能会恶化。美国分析机构预计，这次事件将使美国国内汽油价格每加仑上涨10至25美分。也就是说，每天消耗4亿加仑汽油的美国消费者的负担最多将增加1亿美元。特朗普当天在推特上留言说，“油价正在上涨。（需要）大幅降息、刺激经济”，再次向即将于18日的联邦公开市场委员会会议决定基准利率的美联储施压。 市场猜测美联储本周可能降息0.25个百分点。不过，由于近期中美贸易战紧张气氛得到缓解、油价高涨带来通胀压力、消费和企业信心等经济指标向好等因素，美联储可能会打出“冻结利率”的惊人牌。据CNBC报道，芝加哥商品交易所的FedWatch显示，美联储当天在美国联邦基金利率期货市场上冻结基准利率的可能性为34%。冻结概率一个月前为0%，一周前仅为5.4%。

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