作战权的移交，不要被政权任期所迫或动摇联合国地位. September. 17, 2019 07:23. . 据悉，韩美军方最近已开始着手讨论战时作战指挥权（简称作战权）移交之后联合国司令部的地位和权限。随着对作战权移交后创建的未来联合司令部和联合国军司令部之间指挥体系混乱的担忧加剧，双方开始就此进行协调。 目前，美军大将担任驻韩美军司令、韩美联合司令、联合国军司令。但是作战权移交后，美军将维持联合国军司令一职，但在未来联合司令部将担任副司令。1978年创立韩美联合司令部时，就维持停战协定的任务规定，韩美联合司令根据联合国军司令的指示。到目前为止，由于联合国军司令和韩美联合司令同为一人，所以没有问题，但在移交作战权后，将分为韩国军队和美军，因此难免出现混乱。不断有人提出不了解美军武器体系的韩国军司令的指挥能力的问题。 联合国军司令部的地位问题不仅是作战权移交后的问题，同时也是关系到韩半岛和平体制的走向、驻韩美军未来的敏感问题。朝鲜早就主张缔结和平协定和解散联合国军司令部。但是，韩国政府一直坚持认为，即使在签署和平协定后，也需要发挥东北亚均衡者作用的驻韩美军，而且联合国司令部将成为其中心。联合国军司令部的地位和职能今后在构建和平体制或北韩发生剧变时也不能动摇。 关于作战权，2014年10月的韩美年例安保协议会上没有确定时机，双方商定，在对韩国军的核心军事能力、对朝核与导弹的充分防卫能力、韩半岛及地区安保环境等进行评价后进行移交。但这是最基本的必要条件。支撑这一目标的韩美同盟因各种联合训练的减少、防卫费分摊矛盾等原因，体质正在弱化。韩日关系已经超出经济纠纷，发展到废除《韩日军事情报保护协定》。历任韩美联合司令部副司令们最近向青瓦台建议将作战权移交和韩美联合司令部迁往平泽基地延期到朝鲜完全实现无核化以后，也是因为担心这种直接或间接的安保状况。 一些人指出，现政府是不是在急于在文在寅总统任期内移交作战权。在直接关系到国家安危的韩美联合指挥关系变化中，比时机更重要的是严密的完全自主国防能力。不能因为时间紧迫而出现漏洞。

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