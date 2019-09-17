“赵成珍是我人生中最独特的、最梦幻的演奏者”. September. 17, 2019 07:24. by 柳允钟=文化专门记者 gustav@donga.com. “挑选伴奏者的男中音”马蒂亚斯•戈尔内(52岁)的新选择是赵成珍。从2005年开始，多次来到韩国舞台的他，将与钢琴家赵成珍一起，只用舒伯特的曲子(Ret)进行双人演奏。18日下午8时在首尔艺术殿堂音乐厅，20日下午7时30分在庆南统营国际音乐厅音乐厅。 他在发给本报的电子邮件中说：“赵成珍是我人生中最独特的、最梦幻的演奏者。”戈尔内此前曾与阿尔弗雷德•布兰德尔、伊丽莎白•莱昂斯卡娅、雷夫•奥贝•安斯内斯、克里斯托弗•埃申巴赫等顶级钢琴家展开合作。 “成珍两年前在巴黎专程前来看我的演出。我非常了解他的实力和音乐天赋，我建议他先跟我合作一下。” 只用舒伯特的曲子编排的此次独奏音乐会以著名的《流浪者》开始，许多对普通人有些陌生的歌曲也将登场。前半部分以《冥府行》、《年轻人与死亡》等让人想起死亡的歌曲为主，后半部分则有大量像《冬夜》、《晚星》、《可爱的星星》等让人想起夜空的歌曲。 “舒伯特创作了超过500首曲子，但一般演奏的曲子只有50~60首。为了让大家知道不为人知的舒伯特曲子的美丽，我编了节目单。” 他的演奏领域非常广泛，包括巴赫•坎塔塔、瓦格纳音乐剧和现代保留曲目。2017年他还与首尔交响乐团一起合演了瓦格纳《特里斯坦与伊索尔德》的咏叹调。被评价为继承了老师迪特里希•费舍尔迪斯卡乌严谨的歌词诠释的他，在演唱舒伯特的歌曲时所考虑的一点是“对人类的共鸣”。 “舒伯特的曲子告诉我们关于人活着的一切。让我们以最具独创性和天才性的方式面对我们的存在、无法实现的渴望等。希望观众们能一起感受这一点。” 首尔场门票4万~12万，02-318-4301~4。统营场门票2万~8万，055-650-0400

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