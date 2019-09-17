在美国刮起旋风的捷恩斯明年起将在欧洲亮相. September. 17, 2019 07:23. by 金道炯 dodo@donga.com. 据悉，现代汽车决定将自家旗下豪华车品牌捷恩斯(Genesis)明年进军欧洲市场的时间定在明年。现代汽车计划利用在美国获得良好反响的捷恩斯，全面攻占用环保车取得成果的欧洲市场。现代•起亚汽车凭借运动型多功能车(SUV)电动车“KONA(科纳)”和“NIRO(尼罗)”等，今年上半年(1~6月)在欧洲环保车市场售出了2.3万辆电动汽车，比去年同期增加了两倍以上。 现代汽车高层负责人10日(当地时间)在德国法兰克福梅赛开幕的“第68届法兰克福汽车展(IAA)”上接受本报记者采访时表示：“捷恩斯将于明年来到欧洲。” 现代汽车集团首席副会长郑义宣今年年初通过新年贺词正式公开了捷恩斯进军欧洲、中国市场的消息，但现代汽车并未透露具体时间。 捷恩斯品牌以G90为龙头，销售G80和G70等轿车车型，计划11月中旬推出首款SUV—GV80。换句话说，捷恩斯明年进入欧洲市场后，可以凭借从轿车到SUV的产品群来占领市场。现代汽车上月在美国市场售出1000辆以上被选为“2019北美年度车型”的捷恩斯G70，使捷恩斯的整体销量比去年同期增加了近三倍。 现代汽车上月在德国纽博格林测试中心举行的检验新一代战略车型性能的“Track Day”活动中，5款车型中包括3款捷恩斯车型，吸引了人们的视线。据悉，当时现代汽车还研究了让新一代战略车型最适合欧洲道路环境和条件的方案。

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