和柳贤振“八字最合”的接球手是拉塞尔•马丁. September. 17, 2019 07:23. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 上月12日，柳贤振(32岁•洛杉矶道奇队)的平均责任失分降至1.45后，美国媒体提到了多名传奇投手。其中一位是格雷格•麦德斯(53岁•退役)。麦德斯效力于亚特兰大勇士队时期的1994年，他的平均责任失分为1.56。 虽然球速并不快，但以多种球种和精准的控球来面对击球手的柳贤振经常被与麦德斯相提并论。一个多月后，柳贤振的平均责任失分上升到了2.35。曾提及“传说”的媒体虽然将关注点转向了“体力问题”，但是柳贤振的搭档却没能得到信任。“他总是很棒。虽然有过困难的时期，但重新回到了正常的轨道上。”其主人公就是2006年和2008年在道奇队接麦德斯球的捕手拉塞尔•马丁(36岁)。 最近陷入低迷状态的柳贤振在15日与纽约大都会队的比赛中以7局无失分的成绩宣告复活。有分析认为，他与马丁的默契配合也大放异彩。本赛季柳贤振在与搭档马丁进行的19场比赛中平均责任失分仅为1.60，表现非常出色。相反，在与新人捕手威尔•史密斯(24岁)配合的5场比赛中，平均责任失分高达5.81，表现不佳。 本赛季马丁的Framing能力(俗称捕手“偷好球”，通过接捕球技巧把掠过好球带边缘的球“接进”好球带)是美职棒大联盟顶级水准。根据统计网站Baseball Savant的统计，马丁对进入“shadow zone”(暗影带，掠过好球区的路线)的球以52.9%的概率获得了好球判定，位居该领域的第5。特别是，以右撇子击球员为准，对飞向自己身体内侧和外侧方向的球，他分别以70.4%和75%的概率制造了好球，这也是柳贤振利用卡特球和变速球瞄准的支点。这就是擅长在好球区边缘穿插投球的柳贤振和马丁配合默契的原因。 本赛季开始前，道奇队通过交易从多伦多带回了马丁，但并没有对他寄予厚望。因为马丁虽然在2007年曾同时获得过银棒奖和金手套奖，在攻守两方面都有着出色的表现，但30多岁后，他的击球能力却有所下降。本赛季他的击球率为0.217，击出6个本垒打，在击球位上并不显眼，但他稳定地带领了队内主力投手，其价值得到了认可。马丁本赛季还作为救援投手出场3次，均无失分，他在多方面为球队做出了贡献。 目前洛杉矶道奇队拥有3名捕手，分别是史密斯和马丁、奥斯汀•凡斯，他们需要选择2名季后赛球员。道奇队主教练大卫•罗伯茨表示“还没有做出最终决定”，不愿多说什么。虽然史密斯在击球上以13个本垒打、0.257的成绩显示出了良好的状态，但在投手领导力方面，有评价认为他缺乏经验。马丁在季后赛中能否与柳贤振保持良好的配合备受关注。 柳贤振将在22日与科罗拉多队的主场比赛中登场，再次挑战个人赛季第13胜。

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