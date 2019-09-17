《朝日新闻》：“日本媒体涉嫌煽动嫌韩情绪”. September. 17, 2019 07:23. by 东京=朴亨俊 常驻记者 lovesong@donga.com. 日本权威日刊《朝日新闻》16日发表社论，强烈谴责了本国媒体煽动嫌韩情绪的行为。 《朝日新闻》在题为《嫌韩和媒体，担心煽动反感的风气》的社论中，以嫌韩报道为例，提到了月刊《文艺春秋》10月号的《激愤和背叛的朝鲜半岛…韩日断绝》、月刊《WILL》4月号的《202×年韩国消失倒计时》、《每周邮报》本月报道的《再见麻烦的邻居…不需要韩国》等文章。 《朝日新闻》指出，“媒体的职责是从各个角度对外交问题进行(提问)。从一开始就有批判对方国家意图的文章并不会带来什么建设性的评论。”该报还特别提到了《每周邮报》的一篇题为《无法克制愤怒的韩国人的病理》的报道，并批评说：“将韩国人作为病理进行评论，这相当于民族歧视。”《朝日新闻》报道称，“以销售出版物和收视率为目报道这种评论的媒体，其公器资质令人怀疑。” 该报还指出，“政治责任也很大。两国政府都只攻击对方国家，即使有问题，也不谈指向睦邻关系的原则。”

한국어