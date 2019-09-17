继返还美军基地事宜之后，移交战时作战指挥权的速度也将加快. September. 17, 2019 07:23. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 据记者确认，韩国和美国已正式着手讨论战时作战指挥权移交之后联合国军司令部的地位及作用。围绕移交战时指挥权之后一旦有事时，由韩国军队担任司令的未来联合司令部和联合国司令部（由驻韩美军司令官兼任联合国司令官）之间的指挥混乱和担心发生冲突等主要争论点，韩美两国已开始磋商。 有分析称，继青瓦台要求尽快返还驻韩美军基地后，文在寅政府为了在任期内（2022年5月）完成以未来联合司令部为中心的作战权移交工作，正在展开全面的准备工作。一些人评价称，面对22日开始的文在寅总统访问纽约出席联合国大会和举行韩美首脑会谈，政府在驻韩美军防卫费分摊、废除《韩日军事情报保护协定》外，又增加了一个韩美同盟的议题。 据驻韩美军消息人士16日透露，韩美两国上月底达成协议，决定启动“高级别定期磋商机制”，讨论战时作战指挥权移交后联合国司令部的地位及作用。该磋商机制以国防部政策室长和联合国军副司令（加拿大军中将）为首席代表，双方多数工作人员将从本月开始以月、周为单位举行会议。据悉，双方将集中磋商作战权移交后联合国军司令部的地位及作用（权限等）到什么程度、如何承认等问题。 主导联合国军司令部的美国表示，从2014年开始扩充联合国军的组织和人力，在作战权移交给韩国军队后，美国仍将积极履行《停战协定》的维持与管理、韩半岛和平稳定等原先的工作。在这一层面上，在不断增加联合国军司令部战斗力提供国（6·25战争参战国）参加韩美联合军演的同时，联合国军司令部工作人员也不断增加。 但与此同时，军队内外一直有人指出，美国加强联合国司令部的措施实际上是为了控制战时作战指挥权移交后韩国军队将担任司令官的未来联合司令部。特别是，韩美两国军队在上个月为检验作战权移交而进行的韩美联合军演中，就发生全面战争等非常时期联合国司令部的停战维持任务和联合国军司令的相关权限范围等问题出现分歧，这一事实被传开后，争议进一步扩散。韩国政府消息人士表示：“将（通过定期磋商机制）集中观察美国加强联合国司令部的措施在移交作战指挥权后，是否存在与韩美指挥关系发生冲突的地方。”

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