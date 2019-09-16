韩国电影“中秋三足鼎立”，《坏家伙们》平定影市. September. 16, 2019 07:33. by 李?? baltika7@donga.com. 没有史剧电影的今年中秋11日同时上映的韩国电影三足鼎立的最终胜者是《坏家伙们：The Movie》。15日，据电影振兴委员会(以下简称影振委)综合电算网消息称，《坏家伙们》11日上映，进入第四天突破了200万名观众，累计观影人次达到210.8580万名。 在由OCN电视剧《坏家伙们》改编成剧场版的这部电影中，原作的中心轴吴九卓(金相中饰)和朴雄哲(马东锡饰)的角色将原封不动地登场。该剧还原封不动地展现了原作“利用犯罪分子抓罪犯”的主题。虽然有“为了突出犯罪分子的残忍，对受害者的暴力行为刻画过于残忍”的意料之外的批评，但淋漓尽致表现原作的宣泄的后期制作是该影片的一大优势。有人评价说，演员马东锡特有的动作和幽默增添了观影乐趣，被称为“马东锡类型电影”也不为过。 改编自漫画《老千》的系列第三部影片《老千3：独眼杰克》(老千3)虽然上映第一天就获得了票房冠军，但累计观影人次为143.7569万名，不到200万名，只能屈居第二位。演员车胜元主演的《加油，李先生》累计观众数仅为73.3434万名。 每年中秋休假期间，观众们对《光海，成为王的男人》(2012年)、《观相》(2013年)、《思悼》(2015年)、《密探》(2016年)等历史作品的喜爱度很高。2017年《南汉山城》也大卖，去年《安市城》、《明堂》和《水怪》三部投入大量制作费的古装剧同时展开较量。结果，在长假5天时间里，仅《安市城》就吸引了350万名观众，累计观影人次达到544万名，超过了损益平衡点，也让竞争作品吃尽了苦头。 电影评论家尹成恩(音)指出：“韩国电影整体上面临困境，虽然也有因为中秋假期短的原因，但在素材和类型方面也没有新鲜的作品。需要深入反思的是，从去年开始反复上演的高预算大片的低迷，其源头究竟来自哪里？” 另外，“1000万观众电影”失踪的今年夏天旺季韩国电影观影人次，以8月份为准，创下了7年以来的最低值。据韩国电影振兴委员会今年8月公布的《韩国电影产业结算报告书》显示，韩国电影观影人次从2013年开始到去年连续6年突破2000万人次，但今年仅达到1800万人次，时隔7年再次跌至2000万人次以下。影振委分析说：“在旺季，相似素材和类型的电影反复上映，观众的疲劳感增大，今年上半年历史上首次诞生了4部千万观影人次电影，夏季需求减少也就不难理解了。”

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