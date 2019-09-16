孙兴慜梅开二度，首次启动新赛季得分炮. September. 16, 2019 07:32. by 李沅柱 takeoff@donga.com. 对于球迷来说，再没有比这更合适的中秋假期礼物了。孙兴慜(27岁)凭借精彩的梅开二度进球，宣布开启自己新赛季的得分炮。 14日(当地时间)，孙兴慜在英国伦敦托特纳姆热刺体育场举行的2019~2020赛季英格兰足球超级联赛(EPL)第5轮主场比赛中攻入两球。 孙兴慜本赛季的首粒入球是在比赛开始10分钟后出现的。在双方0比0战平的情况下，孙兴慜在大禁区内接到队友后卫托比•阿尔德雷维尔从中场线后方送来的传球后，巧妙地利用身体停球，之后迅速晃过对方的防守球员，用左脚将球捅进球门右侧。在2比0领先的上半场第23分钟，他成功完成了有感觉的凌空抽射。右后卫塞尔吉•奥里耶准确的将球传给了位于小禁区前面的孙兴慜，孙兴慜的左脚再次爆炸。 除了亲自创造的进球外，孙兴慜还参与了当天球队攻入的全部4粒进球。上半场第21分钟，奥里耶成功的射门也是孙兴慜从中场向右前方的巧妙传球开始的。奥里耶的射门击中对方防守球员后折射入网，赛后该粒进球被记为水晶宫队的乌龙球。上半场第41分钟，孙兴慜在中场推向前场右侧的球经过哈里•凯恩后，由埃里克•拉梅拉铲射破门。孙兴慜的独角戏帮助托特纳姆热刺队以4比0大胜对手。 孙兴慜在4月18日2018~2019欧足联冠军联赛(UCL)对阵曼彻斯特城的8强战第二回合攻入2球后，截止到当天比赛前一天，在所属俱乐部和国家队的比赛中，已经连续12场比赛没有取得进球。但本赛季仅进行了3场比赛，他就上演了精彩的进球戏码，显示出了得分能力。至此，孙兴慜距离前水原队主教练车范根在欧洲赛场上的韩国人最多进球(121球)仅差3球。孙兴慜2010年在德甲汉堡队开启职业生涯，在德甲联赛中打入49球，在英超赛场打入69球，目前总进球数为118球。 赛后，孙兴慜把所有的功劳都归于队友。他说：“从第一个进球开始，阿尔德雷维尔的传球非常好，所以我能够进球。第二个进球，奥里耶的传中同样出色。”在上赛季与利物浦的UCL决赛中惜败的孙兴慜表示，“期待冠军联赛的比赛。我们已做好了战斗的准备。” 如同他的绰号“sensational(孙旋风)”那样，赛后，当地媒体和外国媒体也高度赞扬了孙兴慜本场旋风般的表现。英国广播公司(BBC)在报道托特纳姆热刺队获胜的消息时称，“孙兴慜展现出了闪电般的进攻，得益于他出色的表现，热刺队在上半场攻入了所有进球。”英国《天空体育》也把孙兴慜选为本场最佳球员，并给出了9分(满分10分)。在当天的比赛中，只有孙兴慜一人得到9分。孙兴慜在英超官网以球迷为对象进行的本轮最有价值球员投票中，也以超过80%的压倒性优势支持荣登榜首。

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