文在寅说“离散家属是南北双方的错误”，韩国做错了什么？. September. 16, 2019 07:33. . 文在寅总统在中秋节的13日参加某电视节目时表示：“连（离散家属）见面的机会都不给，不管南方政府还是北方政府，都做错了。”这一发言的出发点是在迎中秋之际对离散家人的痛苦表示同感。但是，文在寅总统将离散家属团聚活动流产的责任推给南北双方的做法，并没有正确判断事态的本质。 三天后是韩朝首脑举行第三次首脑会谈、签署解决离散家属问题的“9·19平壤共同宣言”一周年。当时，南北就重建金刚山离散家属常设会面所、实现离散家属间书信往来和视频会面等达成了协议，但由于北方连工作会谈都拒绝，所以完全没有进展。在平壤共同宣言中达成协议的东、西海线铁路连接事业也只举行了开工仪式，没有后续工程，处于有名无实的状态。朝鲜认为2•28河内核会谈决裂在国际社会面前丢尽了脸面，因此给韩朝对话上了门栓。连离散家属相逢都成了政治问题的人质，甚至拒绝对话，朝鲜的这种态度是违反约定的，是连最基本的人道主义都撇在一边的行为。 历代韩国政府不分进步与保守，都在积极推进离散家属会面。朴正熙执政时期的1971年，大韩红十字会启动了寻找离散家属运动，1985年9月，又促成了在首尔和平壤交换离散家属故乡访问团和艺术演出的活动。金大中、卢武铉政府时期，离散家属相逢活动更加活跃。但是，不知是不是担心通过离散家属会面活动会凸显韩国体制的优越性，朝鲜一直采取消极的态度，这次连工作磋商都拒绝。离散家属会面不能取得进展的责任，完全在朝鲜政权。 据统计，目前韩方离散家属幸存者有5万多人，每年死亡3000人左右。政府不应发表离散家属会面的挫折是南北双方责任之类的不恰当政治表述，不要浪费时间，不要看眼色行事，应该堂堂正正地敦促朝鲜，立即答应举行磋商。

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