第二个、第三个总统记录馆. September. 16, 2019 07:33. by 高基贞记者 koh@donga.com. 上个月27日，经济副总理洪楠基在明年预算案发布会上曾8次提到“下行”，10次提到“困难”。他的判断是，经济急剧衰退的下行风险正在加大，民生困难加重。因此，明年编制513万亿韩元的超超级预算将不可避免。为此，政府决定发行60万亿韩元的赤字国债。这一数字接近今年首尔市预算35万亿韩元的两倍。 企划财政部是国库的看门人。外汇危机后的20年间，政府一直把“健全财政”“均衡财政”挂在嘴上。这次要自行废除这个原则，差点开不了口。从洪副总理的发言中也能看出这种内心的纠结和为难。要说呢，最近“维持这一代的财政健全性对下一代有什么意义呢”的反对意见占了上风。进入现政府执政以后，就连在进行大规模基础设施投资时必须经过的预备可行性调查也变得毫无作用。执政势力的认识也接近于将均衡财政视为教科书式强迫观念，从这一点来看，副总理似乎非常了解社会的氛围。 民间的活力已经下降到了不能再降，财政确实需要发挥积极的作用。问题在于，这笔钱到底应该怎么花？青瓦台上周表示，行政安全部下属的国家记录院推进的设立文在寅总统个别记录馆，与总统的意愿无关。包括购买地皮费用32亿韩元在内，个别记录馆共计划投入172亿韩元的税金。青瓦台称文在寅总统在接到相关报告后大怒，似乎在提前划清界限，但是该事件是由行政安全部与青瓦台实务秘书团协商后通过国务会议表决的。从中可以看出，是想趁预算丰收之机投总统所好，却止步于未遂。 财政用得好是药，用得不好长期而言是毒药。政府部门在国内生产总值中所占的比重大概不到20%。政府扶持政策对经济增长的拉动作用只能是有限的。因此，如果停止刺激政策，就会出现经济再次萎缩的双重衰退。如果反复出现为防止这种情况的发生而再次增加税金的恶性循环，财政赤字将长期化。就国民账户而言，扩大财政是将民间部门的资源吸收到政府中释放，因此市场功能会萎缩，从中长期来看，应该通过增加未来一代的税金或发行货币来弥补政府负债。虽然目前情况不错，但政府扩大支出的余力必然会减少。越是封闭经济，财政政策的效果就越大，因此贸易保护主义倾向有可能得到强化。 其中最糟糕的是政治性财政投入。20世纪90年代泡沫破灭后，日本为建设机场投入了1000万亿韩元以上的公共投资。虽然经济处于供过于求的状态，但政府仍集中实施没有结构调整的短期扶持政策，扩大财政规模，在此过程中，出现了出于选票考虑的各方政治势力和政府之间的相互勾结。日本失去的20年既是对经济的误诊结果，也是因为政治上的失败。 据说，最近各部门正在为突然增加的明年预算而处于幸福的苦恼中。还听说，有人抱着侥幸心理，申请时加了一个“0”，却分着了从未见过的巨大预算。越是这样的时候，就越会出现官僚们自告奋勇地向选举用事业进贡、面临国会选举的政治圈为榨取预算而闷头哄抢的“猪肉桶”现象。如果国民不睁大眼睛进行监督，就会在国民不经意间产生第二个、第三个总统记录馆。

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