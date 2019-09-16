三星副会长李在镕访问沙特地铁施工现场，表示“中东是新的机会之地”. September. 16, 2019 07:33. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 三星电子副会长李在镕15日(当地时间)在沙特阿拉伯首都利雅得访问了三星物产正在建设的地铁施工现场。有分析称，李副会长此举旨在激励那些在节日里无法休息，在工地上工作的员工，并寻求在中东发展未来商机。 李副会长在中秋连休的第三天即14日出国，到达当地的第二天上午前往利雅得市中心的地铁施工现场。这是李副会长首次访问三星相关公司的海外建设现场。 李副会长在现场表示：“真的非常感谢没能和家人一起度过中秋连休，默默坚守在现场的各位，为你们感到自豪。中东在追求脱离石油项目的同时，正在成为21世纪新的机会之地。大家流下的汗水，将如今这个新的机会变成明日宝贵的成果。” 李副会长访问的利雅得地铁项目是沙特首个在市中心建设6条地铁线路，总长168公里的广域大众交通项目。三星物产与西班牙FCC、法国阿尔斯通等组成国际财团，负责3条路线的施工，计划于2020年竣工。 今年春节期间，李副会长还考察了中国半导体产业等，利用节假日走访了海外主要事业所。有分析认为，这个中秋节之所以选择沙特作为访问地，是因为认为可以将当地的地铁工程项目作为踏板，探索各种未来产业机会。此前，李副会长曾邀请6月访韩的沙特王储穆罕默德•本•萨勒曼作为主要人员，讨论了未来增长产业领域的合作方案。有分析认为，此次中东之行，李副会长很有可能会见沙特政界、财界高层人士，讨论相关问题。

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