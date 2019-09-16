在朝美对话的氛围中，文在寅总统决定访美. September. 16, 2019 07:33. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 文在寅总统为参加在美国纽约举行的联合国大会，将于22日出国。文在寅原先考虑不参加联合国大会，之所以突然决定前往纽约，是因为他认为围绕朝鲜无核化谈判的积极动向已经开始。文在寅将从22日起对美国进行为期五天三夜的访问，与美国总统特朗普举行首脑会谈，并在联合国大会发表主旨演讲。以联合国大会为契机举行韩日首脑会谈的可能性也在谨慎讨论之中。 青瓦台相关人士15日表示：“起初虽然考虑过今年由国务总理李洛渊或外交部长康京和参加联合国大会的方案，但文在寅总统决定亲自参加”，“已经就韩美首脑会谈与白宫达成协议，具体的日程还在协调中。”上次韩美首脑会谈6月底在首尔举行，这是时隔3个月再次举行。 在6月板门店韩朝美首脑会晤后，韩核谈判也一直原地踏步，韩日关系也面临最恶劣的情况，因此文在寅一直考虑不参加联合国大会。但是，朝鲜外务省第一副相崔善姬9日表示“朝鲜有意与美国面对面讨论”，特朗普解除了对朝强硬派、前白宫国家安全事务助理博尔顿的职务，围绕朝核问题谈判的氛围和环境发生剧变后，文在寅迅速作出了出席联合国大会的决定。执政圈相关人士表示：“通过与特朗普总统的会晤，将再次以‘自上而下’的方式重启朝核谈判。” 预计，文在寅总统在就任后第九次举行的韩美首脑会谈上，将讨论朝核和韩美间热点问题——驻韩美军防卫费分摊额，以及废除《韩日军事情报保护协定》等问题。

한국어