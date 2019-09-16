沙特原油设施遭受“无人机恐怖袭击”，世界5%的产油量出现问题. September. 16, 2019 07:33. by 李世亨 turtle@donga.com. 沙特阿拉伯的核心石油生产设施和油田受到了也门胡塞反政府武装的无人机攻击，遭受了巨大损失。 据沙特官方的SPA通讯社和《金融时报》等媒体14日（当地时间）报道，胡塞武装当天早上4时左右出动10架无人机，对沙特东部的布盖格脱硫炼油设施和胡赖斯油田进行了攻击。两处设施都发生了巨大爆炸，并被火焰包围。 布盖格设施是沙特国家石油公司运营的世界最大的石油成套设备，胡赖斯油田也是沙特的核心油田。沙特能源部长阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼说：“我们将暂停这两处设施的运转。这次恐怖袭击使占沙特原油总产量的50%左右的、日均原油产量570万桶出了问题。” 沙特是世界上第一大石油出口国，其石油产量占国际石油市场供应的10%左右。预计此次事态将影响到占全球石油供应量5%的石油生产。预计国际油价也将大幅攀升，极有可能对沙特国家石油公司在今年年底之后推动的首次公开募股（IPO）及上市工作也产生负面影响。 特别是鉴于胡塞武装一直得到沙特和美国的主要敌人伊朗的支持，今后中东局势也将趋于紧张。美国国务卿蓬佩奥在推特上称“伊朗对世界能源市场进行了史无前例的攻击”，声称伊朗介入了此事。

한국어