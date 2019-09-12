全面部署强硬右派的倒退性安倍内阁改组. September. 12, 2019 07:34. . 日本首相安倍晋三昨天进行了大规模的内阁改组。在19名内阁成员中，更换了17人，由清一色的最亲近亲信和极右强硬派组成了新的阵容。就历史、领土问题发表妄言和强词夺理主张的右翼倾向亲信被大举提拔，主导对韩国经济报复措施的强硬派得到了重用。韩日关系陷入进一步冰冻的可能性加大。 掌管教育的文部科学相由日本右倾化先锋萩生田光一担任。他每年都会代替安倍向靖国神社转达贡品，作出过“河野谈话已经结束”等有问题的发言。过去一直以现任阁僚身份参拜靖国神社，否定村山谈话的高市早苗再次被任命为总务相。被认为是“后安倍”的新任环境相小泉进次郎在终战纪念日8月15日参拜了靖国神社，预告了加入右翼政客队伍。 新任文部科学相萩生田光一、新任参议院干事长世耕弘成等策划对韩出口限制的“三人帮”都占据了要职，这也可以理解为某种信息。因“失礼外交”引发争议的外相河野太郎被任命为防卫相。分析认为，重用他们是为了强调对韩国的出口限制是成功的。竞争性地站在“敲打韩国”前列的他们，今后在与韩国的矛盾局面中，仍将扮演安倍的“喇叭手”角色。相反，在韩日矛盾中反复主张安保合作重要性的防卫相岩屋毅被解除职务。 随着彻底的亲政体制的构筑，在当代实现改宪的安倍首相的暴走，预计将走向更加危险的极端。他们以历史修正主义的眼光否定了河野谈话、村山谈话等历届政权都承认的侵略和反省的历史，希望在2021年首相任期结束之前完成修宪，接近“可以战争的日本”。想要一再倒退的安倍政权这种不合时宜的行为令人叹息。

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