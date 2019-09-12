与柳贤振在一起的7年，道奇队连续7年“号令西部”. September. 12, 2019 07:34. by 李憲宰 uni@donga.com. “韩国怪物”柳贤振(32岁•照片)所属的洛杉矶道奇队连续7年登上了国家联盟西部赛区的(常规赛)冠军宝座。两大联盟共计30支球队，他们也是最早确定进入季后赛的球队。 11日，道奇队在美国马里兰州巴尔的摩金莺公园球场举行的与巴尔的摩队的比赛中，凭借首发沃克•比勒的7局无失分投球和库里•席格的连发本垒打，以7比3取得了比赛胜利。本场过后取得94胜52负(胜率0.644)战绩的道奇队以18.5场的优势领先排名第二的亚利桑那队(75胜70负)，早早地就确定了赛区冠军。道奇队自4月18日登上赛区头名位置后，一次也没有让出过位置。连续7年以上的赛区冠军是继亚特兰大(14年连续•1991~2005年)、纽约洋基(9年连续•1998~2006年)之后，在美国职业棒球大联盟历史上第3长的记录。 去年，道奇队直到常规赛季最后一场比赛也未能确定赛区冠军归属。在常规赛季162场比赛中与科罗拉多队平分秋色的道奇队在10月2日举行的第163场比赛中，在延长赛战胜科罗拉多队，在最后一刻艰难地拿下了赛区冠军。不过，今年球队只用了146场比赛就锁定了赛区冠军。这是引入外卡决定战后最早产生的赛区冠军。这也是道奇队队史第18次夺得赛区冠军。 巧合的是，道奇队开始连续登鼎赛区冠军的2013年也是柳贤振加入球队的第一年。在KBO联赛韩华队时期一直与冠军无缘的柳贤振，在穿上道奇队的蓝色队服后，每年都在享受着成为赛区冠军的喜悦。当天比赛结束后，柳贤振也在客场更衣室举行的冠军派对上与队友们一起进行了香槟和啤酒庆祝。2016年担任道奇队主教练的大卫•罗伯茨也是美国职业棒球大联盟历史上首位就任后连续4个赛季都获得赛区冠军的主教练。 但是道奇队的秋天赛季才刚刚开始。道奇队是美国职业棒球大联盟最受欢迎的球队，他们的目标是获得世界大赛(WS)的冠军。当天，罗伯茨主教练和球员们也穿着印有“OCTOBER REIGN(支配10月)”的冠军纪念T恤庆祝。 道奇队到去年为止连续2年都进入世界大赛，但是在最后关头输给了对手。2017年，球队经过7场血拼，最终总比分3比4输给了休斯敦太空人队，去年他们则以总比分1比4完败于波士顿红袜队。 道奇队自1988年以后时隔31年再次挑战世界大赛冠军戒指，因此柳贤振迫切需要复活。作为上半赛季美国职业棒球大联盟最佳投手表现活跃的柳贤振在最近4场比赛中连续表现不佳，之后跳过了一次轮换阵容。11日，他进行了候补投手训练，检查了状态。柳贤振在去年与波士顿红袜队的世界大赛第2场比赛中，作为韩国投手首次首发出场，在4又3分之2局中失掉4分，成为失败投手。

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