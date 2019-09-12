与特朗普在安全政策上屡屡发生冲突，“对朝强硬派”博尔顿最终退场. September. 12, 2019 07:34. by 常驻华盛顿记者 李正恩、文炳基记者 lightee@donga.com,weappon@donga.com. 美国总统特朗普10日（当地时间）通过推特正式撤换了白宫国家安全事务助理约翰·博尔顿。随着对朝鲜超强硬派、新保守主义者的核心人物博尔顿在与特朗普总统发生一连串冲突后被解职，人们开始关注这一变动对今后朝核谈判等美国外交安保政策所带来的影响。 ○被打上“战争贩子”烙印的博尔顿“下课” 特朗普当天在推特上说：“昨晚我告诉博尔顿助理，白宫不再需要他。我很不同意他的（政策）提议，政府的其他人也一样。”言辞中强烈表现出不满。他随后表示：“我要求他辞职，今天早上收到了（他的辞职书），下周将提名新的国家安全事务助理。” 博尔顿也通过自己的推特确认了辞职的事实，但他反驳说：“我昨晚向总统表明了辞职意向，他说‘明天再说'。” 《华盛顿邮报》和《纽约时报》报道说，白宫核心参谋们也不了解情况。 与突然宣布的方式和时间无关，博尔顿被撤换的传闻早已在白宫内外传开。他在朝鲜和伊朗、委内瑞拉、俄罗斯、阿富汗等主要外交安保政策上坚持强硬论，桩桩件件都与特朗普总统意见不合。特朗普总统对他的好战性表示不满，称“如果把情况交给博尔顿，我们现在可能正在打四场战争”，私下里把他描述成“战争贩子（warmonger）”，嘲笑他。决定性的契机是最近围绕阿富汗和平协定出现的不和谐音。据说，特朗普希望与塔利班领导层进行谈判，甚至推进在别墅“戴维营”举行秘密会晤，在媒体披露博尔顿对此表示反对后，感到非常愤怒。特朗普8日宣布中止与塔利班的谈判，但随后相当于以撤换博尔顿进行问责。 据悉，博尔顿和美国国务卿迈克·蓬佩奥的关系也渐行渐远。蓬佩奥当天在白宫结束有关反恐政策的新闻发布会后回答记者提问时说，“（听到撤换博尔顿的消息）完全不感到惊讶”，“总统有权利与他信任和有价值的人共事”。 ○朝美谈判能否发挥灵活性 有分析认为，随着博尔顿被撤换，美国有可能在今后的美朝谈判中发挥灵活性。峨山政策研究院安保统一中心负责人申范哲（音）表示：“最可能强烈反对接受朝鲜式‘新算法’的人已经从白宫消失”，“胜负点有可能是（朝鲜事实上已经设定为谈判最后期限的）12月底。” 韩国政府内部也有评价称，此举将对朝美工作磋商产生积极影响。朝鲜外务省第一副相崔善姬9日发表谈话，提议重启朝美对话，随着主张“利比亚模式”旗号、要求先弃核的博尔顿被替换，朝美重启工作磋商的可能性增大。青瓦台当天没有表明正式立场，称“这不是韩国政府说话的问题”。但是在面临9月底联合国大会、朝鲜国务委员会长金正恩可能访华的10月中朝建交纪念日、11月东南亚国家联盟（东盟）峰会等重大外交日程的情况下，青瓦台内部有人期待，朝鲜感到极其不爽的博尔顿被撤换，可能有助于朝美对话。也有人观测说，这将成为比前任国家安全事务助理赫伯特·麦克马斯特时期较为松懈的韩美国家安全保障会议之间加强沟通的契机。 民主和平统一咨询会首席副议长丁世铉当天在广播节目中表示：“这是对朝鲜的好信息”，“美国主张的‘大交易’是先弃核、后补偿的顺序，我认为（撤换博尔顿的）包含着不会以这种方式进行的信息。”

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