未来资产集团花费近7万亿韩元的价格收购15家美国最高级酒店. September. 12, 2019 07:34. by 金紫炫记者 zion37@donga.com,parky@donga.com. 未来资产基金管理公司一次性收购了美国国内15家最高级酒店。据悉，仅投资费用就超过58亿美元(约6.9142万亿韩元)。这是韩国金融公司在海外签订的最大规模的重置投资(Replacement Investment)收购合同。 未来资产基金管理公司11日表示，与中国安邦保险公司签订了收购位于美国主要据点地区的15家五星级酒店的合同。虽然收购金额没有公开，但据说在58亿美元以上。 15家酒店是安邦保险在2016年从世界最大私募基金黑石手中收购的资产。攻击性地收购海外高档酒店的安邦保险，在经营层因涉嫌非法集资和欺诈等嫌疑被捕，经营权转移到中国保险当局等经营困难局面加剧后，将拥有的酒店出售。未来资产基金管理公司在今年年初开始的收购战中，力压黑石集团、布鲁克菲尔德等全球投资者，被选为优先协商者，并一直在进行协商。 此次收购的酒店分布在纽约、洛杉矶、芝加哥等9大主要城市。其中包括可以俯瞰纽约曼哈顿中央公园的JW万豪酒店、旧金山附近的丽思卡尔顿半月湾度假村、芝加哥和迈阿密洲际酒店等。15家酒店共设有6912间客房，宴会厅面积达6.6万余平方米以上。 接近7万亿韩元的收购资金将通过未来资产集团自有资金投资和贷款等方式筹集。据悉，未来资产大宇等未来资产集团子公司将投入2.4万亿韩元。除自有资金投资和当地贷款筹集的金额外，其余1万亿韩元将以股权形式从机构投资者手中筹集。 此次收购是根据未来资产集团从21世纪初期开始引领的重置投资战略进行的。2004年推出国内首个房地产基金的未来资产基金管理公司，此后以2006年位于中国上海浦东核心地区的未来资产塔开始，陆续收购了澳大利亚的“四季悉尼”、夏威夷的“凯悦丽晶威基基酒店”等，一直以来都在收购世界各地的著名酒店和房产。 据悉，未来资产大宇香港总裁兼全球投资战略顾问朴炫柱(音)最近也向员工们强调表示，“应全面投资能创造持续收益的优良资产。与其一味追求高收益的投资，全球分散投资比任何时候都更重要，即使需要做出不便而艰难的决策。” 内部评价认为，此次收购酒店是为了实现休闲度假胜地和城市中心内的酒店比例一致，并由多个品牌组成，从而达到分散投资的效果。由于稀缺性，公司希望今后能产生出售差价。令人鼓舞的是，美国旅游业在过去10年中一直保持着稳步增长的势头，其中酒店业年均增长率达到6%。

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