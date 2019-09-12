“你们不是孤单的”. September. 12, 2019 07:35. by 禹慶姙 woohaha@donga.com. 奇迹发生了。9日下午6点（当地时间），美国海岸警卫队推特上发出了“成功救出了最后一名金光（Golden Ray）号船员”的消息。现代商船集团的整车运输船“金光”号在距离美国佐治亚州布伦兹威克港12.6公里的海面上发生倾覆事故，当时已经过了41个小时。船上24名船员中有20人当场获救，但随着船舶发生火灾，救援被迫中断。超过30度的高温加上火灾，船舶内部温度高达50度。剩下4名韩国船员生死未卜。 ▷“金光”号全长199.9米，全宽35.4米，看上去像是一座倾倒的山丘。扑灭大火后，海岸警卫队员爬上那座山丘，开始寻找幸存者。9日白天，他们通过敲击船身的声音来把握船员们的位置。他们没有急于救援，而且细致地推进。海岸警备队员首先钻出7.6厘米的洞，向里面提供面包和水，通过内视镜摄像机掌握了准确的位置。先用钻头用船上打孔，以便往下面递送梯子。因为切割虽然速度快，但说不定会冒出火花。最后获救的船员A某在接受《东亚日报》采访时表示：“我们被困在里面静静地熬了一夜，但救援队切断（钢管等），开辟通道，为寻找我们，也熬了一夜。” ▷看到此次“金光”号救援过程，不禁想起了“哈德逊河奇迹”。2009年1月，一架全美航空公司班机在起飞5分钟后因发动机故障，紧急着陆在纽约哈德逊河上。这起事故中，乘客全部幸存，后来被打造成电影《萨利机长：哈德逊河奇迹》。电影中机长机敏的判断和献身的救助努力等英雄行为感动了观众，后来出版的事故调查报告得出了“因为彻底的灾难应对，最大限度地减少了人员伤亡”的结论。该报告以秒为单位，记录了事故发生后向各机关传达紧急警报，救助船移动，救护车集结等有条不紊的行动。 ▷指挥“金光”号救援工作的劳埃德·赫普林（音译）中尉说：“当他们发出‘嗒嗒’的生存信号时，整夜在外面敲打船体，就是我们表示绝不会离开（生存者）身边的应答信息”，“我们必须告诉他们，你们不是孤单的”。得益于此，反复敲击船体重复“我们不会死”的幸存者们才不会放弃希望。多亏了那些甘之若饴、默默无闻、不遗余力地保护他人生命的人，社会的安全阀才会更加坚固。我们不是孤单的。

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