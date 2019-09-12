朝鲜试射超大型火箭炮事实上有失败，似乎要追加挑衅. September. 12, 2019 07:34. by 孫孝珠, 韓基渽 hjson@donga.com,record@donga.com. 朝鲜11日通过朝鲜中央通讯社等媒体表示，前一天试射了“超大型火箭炮”（KN-25）。朝鲜主张，“精确度和精确制导功能得到了最终检验”，实际上却暴露出其中一枚发射失败。据此，有分析认为，朝鲜可能会进行追加发射的挑衅。 朝中社称，国务委员会委员长金正恩10日指导了超大型火箭炮试验，并自我评价称“试验射击完全符合射击目的”。但是，朝鲜当天公开的照片上，处处可以捕捉到试射过程中有过失败的迹象。从发射后拍摄的移动式发射架照片来看，4个发射管中有3个前部的盖子不见了，因此有分析认为朝鲜前一天有可能发射了3枚发射体。前一天韩军联合参谋本部曾表示，朝鲜发射了2枚导弹。据悉，韩国军方分析认为，朝鲜在连续发射3枚导弹的过程中，可能有一枚没有发射成功。也就是说，朝鲜的发射体没有到达韩国军方探测资产能够捕捉到的500米以上上空，事实上可能已经哑火。 另外两枚导弹中，一枚飞行了330多公里，虽然到达了目标地点咸镜北道舞水端里前海的蛋岛附近，但另一枚在飞行200多公里后坠入内陆。 朝鲜开发火箭炮的目的，是在战争爆发初期将韩国的核心防护设施夷为平地，其核心是连续发射技术。也就是说，此次试射暴露出其核心技术存在问题。金正恩表示，“今后只需要进行火箭炮威力上最明显的连续发射试验即可”，也暗示了连续发射技术存在问题。 从金正恩的表情中，也能看出试射过程中出现了失败。当天，朝鲜公开了金正恩参观试射后在发射架旁微笑的照片，但在拿着望远镜坐在桌子上观看发射场面的照片中，金正恩的表情非常僵硬。这与上个月24日试射成功时，金正恩望着飞向天空的发射体大笑的情景截然不同。劳动党宣传鼓动部第一副部长金与正继上个月24日之后，又参加了本月10日的试射，显示出日益提高的政治地位。 专家们认为，朝鲜强行进行试验发射，结果出现了部分失败。9日，朝鲜外务省第一副相崔善姬的谈话透露了朝鲜与美国重新举行工作磋商的可能性，朝鲜为了在谈判前占据优势，在事先没有进行精密检查的情况下，急于展示技术力量。韩国国防安全论坛高级分析官申宗佑（音译）表示：“超大型火箭炮在上个月只进行了一次试射，很难认为已经确保了飞行稳定性”，“这是想要展示国防技术而遇到的问题。”韩国军方认为，朝鲜可能会在近期内进行追加试射以挽回失败，因此正在密切关注朝鲜的动向。

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