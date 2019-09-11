曹国事态创下了损害法律和制度、愚弄国民的恶劣先例. September. 11, 2019 07:36. . 执政圈为了过于“拯救曹国”，动员了各种奇谈怪论。人们因此担心，扭曲或歪曲制度的初衷而产生的不良先例，今后会固化为理所当然的事情。这是在一再愚弄对曹国事态感到绝望和愤怒的民心。 文在寅总统前天在强行任命曹国为法务部长官的背景中表示，“本人的明显违法行为尚未得到确认”，这是对国会人事听证会宗旨的曲解。人事听证会并不是寻找违法行为物证的场所。候选人是否具备适任像部门长官等高官重职的道德和能力，其标准是国民的眼界。 自听证会制度实施以来，落马的20多人中，因违法违规现象明显而落马者寥寥无几。大部分都是因为谎言被揭穿、民心背离或管理自己和周围失败的情况。在现政府中落选的公职候选人也大抵如此。从这一标准来看，曹国长官的任命理应被拒绝的理由，与历来任何一位候选人都无法相比。如果文在寅总统的讲话成为先例，那么以后将没有理由举行听证会。拿具体证据和物证来辨别违法行为，是检察机关的职责。 如果在听证会上没有查明候选人的伪证嫌疑，就此放过，这也将成为危险的先例。曹国长官在听证会上答称女儿的出生申报是先父所为，但在家族关系登记簿基本证明书上写的是“父”。也就是说，不是先父，而是曹国长官本人申报的。曹国长官方面虽然解释说，“确实是先父所为，标记为‘父’应该是行政机关写错所致”，但难以避免作伪证的疑心。但是，如果在听证会上作伪证，证人将受到处罚，而公职候选人本人却没有处罚规定，因此无法对其进行制裁。就算有可能不只是曹国长官的问题，也需要制度上的完善。 曹国长官得到执政党的支持，在国会召开了名为记者见面会的“主动听证会”，这也留下了不好的先例。因为朝野有关听证会的日程协商受阻，就单方面召见记者，只顾自己解释，这是无视国会的行为。绝不能再有这种企图破坏听证会程序的政治手段。总统民政首席秘书直接担任法务部长官的事情，是继2011年李明博政府时期任命民政首席秘书权在珍为法务部长官之后再次发生，这也不能再发生。在听证会即将举行之际，检察机关开始对公职候选人一家进行调查，虽然此次有特殊情况的原因，但不能随意进行。 强行任命曹国长官不是对曹国事态的弥合，而是新的分裂的开始。虽然不能忽视曹国事态引发的后续风暴，但是如果无视现有制度，以阵营对决为由可适当放过为由强行推进，使不好的先例变得牢固，民主主义和法治本身就会动摇。不能让以法律和原则、常识和标准为基础的社会普遍观念崩塌。

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