须达拏太子的眼泪. September. 11, 2019 07:36. by 文学评论家·全北大学教授 . 有一位太子，以慷慨解囊闻名。某个婆罗门（僧侣阶层）恶意利用他，让他舍出儿子和女儿当奴仆。太子拒绝不了，把心爱的儿子和女儿施舍了出去。婆罗门把哭得泪流满面的孩子们拉走了。望着这一幕，太子眼中流下了悲痛的泪水。世宗大王创作的《月印千江之曲》中是这样歌唱的。“交给婆罗门时，两个孩子十分伤心，哭声令土地震动 / 婆罗门打孩子，太子十分伤心，他眼泪垂落，土地为之震动。” 但是，《月印千江之曲》压缩了原典，省去了细节部分。在原典中，太子交出孩子的痛苦场面更为具体。那部分是这样的。婆罗门想带着孩子离开，但孩子不愿意跟着走，婆罗门要求太子把孩子们的手绑起来，以免孩子们逃跑。太子按照指示捆绑了孩子们的手。尽管如此，孩子们还是没有乖乖地跟着走，婆罗门一边打孩子，一边拉走。看着这一幕，太子一哭，地也哭了，鸟兽也颤抖着身子哭了。 因为将自己的东西施舍出去已经成了强迫，所以就那样把孩子交了出去，故事到底想说什么？就像让大地、鸟兽都哭泣的太子悲痛的哭泣一样，故事是为了展示，把珍贵的东西拱手让人是多么困难，而采用的一种夸张手法。也许这就是法国哲学家雅克·德里达所说的“绝对性款待、无条件赠送”的典范？ 太子的名字是须达拏。讲述他故事的经典是《太子须大拏经》。据说释迦牟尼前世就是该太子。世宗将释迦牟尼给弟子们讲的，像月亮一样照亮天地的布施的故事，经由自己的手转换成了刚出生的韩文。即使是在压制和排斥佛教的时代。

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