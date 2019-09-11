10辆氢燃料出租车将在首尔的街道上奔跑. September. 11, 2019 07:36. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 监管沙盒(Regulatory Sandbox)一号工程--市中心氢燃料电动车充电站已在国会设立。 产业通商资源部10日表示，国会议长文喜相、国务总理李洛渊、产业部长官成允模等出席了首尔汝矣岛国会议员会馆前的氢气充电(加氢)站竣工仪式。充电站容量为每小时25公斤，每天可供约70辆氢燃料车使用。 当天竣工的国会氢气充电站是监管沙盒1号工程。监管沙盒(也称规制沙盒)是政府对新产品或新服务免除•延缓规制的制度。现代汽车向政府提出了放宽市中心氢燃料电动汽车充电站规制的申请，政府于2月在规制特例审议委员会上批准了该申请。 产业部相关人士表示：“在代表首尔市中心、国民的立法机关国会设立氢气充电站，就像巴黎埃菲尔铁塔和日本东京塔附近的氢气充电站一样，具有象征性意义。” 目前全国共有29个氢气充电站，其中包括国会充电站。产业部在1月份的《氢气经济活性化发展蓝图》中表示，2022年将扩大到310个，2040年将扩大到1200个。 政府决定在本月内出台以加快建立氢气充电站为内容的“氢气充电站构筑方案”。 产业部当天表示，决定启动首尔市氢燃料出租车示范事业。即，在出租车企业三环运输和城市出租车各运行5辆，共运行10辆氢燃料出租车。政府计划到2022年底将氢燃料出租车增加到20辆。产业部预测称，通过示范事业，4年内最多将有80万名首尔市民体验氢燃料出租车。

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