普林斯顿在美国大学评价中连续9年排名第一. September. 11, 2019 07:35. by 田彩恩记者 chan2@donga.com. 在美国时事杂志《美国新闻与世界报道》进行的美国大学评价中，东部常青藤盟名校普林斯顿大学(Princeton University)连续9年位居榜首。 该媒体9日(当地时间)以美国国内1400多所综合大学、专科大学为对象，对毕业生的培养趋势等进行了评价，结果显示，普林斯顿大学高居榜首，哈佛大学排在其之后位居第二，哥伦比亚大学•麻省理工学院(MIT)•耶鲁大学并列排在第3位。之后，斯坦福大学•芝加哥大学•宾夕法尼亚大学并列排在第6位，西北大学排名第9位，杜克大学•约翰斯霍普金斯大学并列排在第10位。 另外，加州理工学院•达特茅斯大学(并列第12位)、布朗大学(第14位)、圣母大学•范德堡大学(并列第15位)、康奈尔大学•莱斯大学(并列第17位)、圣路易斯华盛顿大学(第19位)、加州大学洛杉矶分校(UCLA•第20位)等进入前二十名。 该媒体除了综合排名外，还公开了人文大学、公立大学、黑人大学等排名。在最优秀的人文学院中，威廉斯学院连续17年蝉联榜首，艾姆赫斯特学院排名第二，斯沃斯穆尔学院和维斯理学院并列排名第三。在公立大学排行榜上，加州大学洛杉矶分校(UCLA)排名第一，加州大学伯克利分校(UC伯克利)排名第二，安娜堡密歇根大学排名第三。最优秀工科大学部门依次是MIT(第1位)、斯坦福大学(第2位)、UC伯克利(第3位)。 在统称1964年以前黑人聚集的地区设立的黑人大学的HBCU排名中，斯佩尔曼大学位居第1位，霍华德大学(第2位)、路易斯安娜塞维尔大学(第3位)紧随其后。 另外，媒体今年首次公布了评价低收入层学生注册率的“阶层移动性(social mobility)”排名。加州大学河滨分校(UC河滨)、加州大学圣克鲁兹分校(UC圣克鲁兹)、加州大学欧文(UC欧文)等UC系大学分列前三名。《美国新闻与世界报道》主编基姆•卡斯特罗介绍说，“我们(约)30年来一直在努力收集和分析各所大学的数据。我们认为最好的教育机构是在财政上和教育上慷慨援助学生的学校。”

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