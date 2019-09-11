朝鲜在向美国提议举行工作磋商7小时后武力示威. September. 11, 2019 07:36. by 黄仁瓒记者、常驻华盛顿记者 李正恩、孙孝周记者 hic@donga.com、lightee@donga.com、sonhj@donga.com. 朝鲜在向美国提议“9月下旬举行工作磋商”7小时21分后，于10日上午突然发射了两枚短程发射体。前一天晚上，朝鲜外务省第一副相崔善姬发表谈话，向美国施压称“这一次要带着（朝鲜）能够接受的（新）计算方法前来参加磋商”，第二天甚至又进行了武力示威。围绕朝美工作磋商能否如期举行，预计双方将出现激烈的争斗。 韩国军联合参谋本部表示，10日上午6点53分和7点12分，朝鲜在平安南道价川一带发射了2枚短程导弹。朝鲜时隔17天再次进行发射体挑衅，这也是今年以来的第10次。据悉，此次发射体横穿朝鲜内陆，弹着点落在约330公里远的蛋岛。 此前朝鲜进行挑衅时，联合参谋本部都会公开发射体的顶点高度和最大速度等具体参数，当天没有公开除射程以外的信息。有分析说，这是因为韩国决定废除《韩日军事情报保护协定》后，没有与日本方面共享相关信息所致，但韩国军方否认称：“这是因为担心泄漏涉及朝鲜的情报。”青瓦台当天上午8时10分在国家安保室长郑义溶的主持下召开了国家安全保障会议常任委员会紧急会议，并在会后表示，对朝鲜发射活动表示强烈的忧虑。 在此之前，针对朝鲜表示愿意重启工作磋商，美国暂时表现出了肯定的立场。美国总统特朗普9日（当地时间）表示：“就朝鲜问题，我看到了刚刚发表的声明。会很有意思。”“见面总是好的。”大致同一时间，特朗普政府的高层官员慎重地表示：“没有现在可以宣布的将与朝鲜进行的任何会晤。”

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