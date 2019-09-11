“超豪华战舰”曼城，造价全球排名第一. September. 11, 2019 07:36. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 据悉，英格兰足球超级联赛(EPL)豪门俱乐部曼彻斯特城队(以下曼城队)是为组建球队阵容支出最多的球队。 国际足联(FIFA)下属的国际体育研究中心(CIES)10日在其官方网站上公布的数据显示，曼城俱乐部耗资10.14亿欧元(约1.3351万亿韩元)的转会费组成了目前的球队阵容。这相当于同为EPL球队诺维奇队使用的转会费(3200万欧元)的32倍左右。 据CIES透露，曼城是唯一一支造价10亿欧以上的球队。曼城俱乐部主席、石油大亨曼苏尔•本•扎耶德•阿勒纳哈扬(49岁•阿联酋)从2008年开始向球队投入了2万亿韩元以上的资金，组成了由前锋塞尔吉奥•阿奎罗、中场大卫•席尔瓦等构成的超豪华阵容。上赛季获得英超冠军(卫冕)的曼城队在本赛季开幕之前，以7000万欧元(约921亿韩元)的转会费引进了马德里竞技队的中场球员罗德里戈•埃尔南德斯，再次展示了“大鳄”的面貌。 据调查，仅次于曼城队，身价排名第二的球队是法甲第一巴黎圣日耳曼队(PSG)。2017年，为了引进巴西球星内马尔，PSG还花费了足坛历史最高转会费—2.22亿欧元(约2923亿韩元)，而打造如今的阵容总共花费了9.13亿欧元(约1.2023万亿韩元)。排名第三的是西甲的“豪门”皇马德里里(9.02亿欧元)。 过去朴智星(退役)效力的EPL曼联队排名第4位(7.51亿欧元)，“得分机器”克里斯蒂亚诺•罗纳尔多所属的尤文图斯队排名第5位(7.19亿欧元)。据调查，韩国王牌球员孙兴慜(27岁)所属的EPL托特纳姆热刺队的身价排名为第12位(4.65亿欧元)。

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