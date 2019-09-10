安倍改组内阁把强硬派“挪东就西”，看不出改善韩日关系的意志. September. 10, 2019 07:42. . 据称，日本首相安倍晋三在预定于明天进行的内阁改组中，正在考虑主导强硬应对韩国的外相河野太郎或经济产业相世耕弘成作为新防卫相的候选人。据媒体报道，新外相很有可能是支持代表性右翼团体“日本会议”的国会议员组织所属的经济再生相茂木敏充。 按照日本媒体的评价，此次内阁改组将进一步加强现有的强硬路线。现任防卫相岩屋毅被认为对韩国表现出了较为柔和的态度。相反，外相河野太郎最近在召见韩国驻日大使时打断后者说话声称“无礼之举”等，引起了诸多外交失礼争议，而经产相世耕弘成则强行推行了无理的出口报复，上升为安倍政权的最高实权人物。如果从这些强硬派中产生防卫相，那么针对韩国为回应日本的出口报复而决定终止《韩日军事情报保护协定》的，也很有可能会提高声音。 把在使韩日矛盾走向恶化过程中起发动机作用的强硬派挪东就西的内阁改组，令人怀疑安倍政府是否真的有改善韩日关系的意志。也许正因为如此，才会出现“如果安倍政权不被更迭，难以期待韩日关系改善”的悲观论调吧？在日益激化的美中战略竞争下，朝鲜核问题的解决也变得遥遥无期的东北亚局势中，韩日矛盾只是让两国都成为失败者的愚蠢游戏。韩日两国政府应以本月的联合国大会和下新月的明仁天皇即位仪式为契机，寻找解决矛盾的外交解决方案。因此，必须在11月《韩日军事情报保护协定》结束之前找到转折点。

한국어