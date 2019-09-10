郑道传的失误. September. 10, 2019 07:42. . 1398年（太祖七年），郑道传编纂阵法。在这里出现了“先防守后进攻”的战术概念。军队按照盾牌部队和步兵-弓手-骑兵的顺序进行部署，如果敌军进攻，就用盾牌组阵，在敌军接近的时候，用射击最大限度地造成损失。在此过程中，如果敌人撤退，将出动后位的骑兵追击。敌人逼近步兵营时，则左右出动骑兵攻击侧面或后方。或者由步兵在战斗中吸引敌人，然后出动骑兵以同样的方式进行打击。 这一概念在当时也引起了争议。很多人似乎不喜欢不在初战中压制敌人或进攻性地战斗，而是展开守势性战斗的样子。郑道传因“王子之乱”被杀害，成了逆贼。但令人惊讶的是，郑道传的政敌们也接受了这个概念。到了世宗时代，卞季良修改了阵法，与反对者们针锋相对，积极拥护先防守后进攻的概念。之后，经过文宗的校正，这一概念终得以保留。 先防守后进攻的战术与我军的特点非常吻合，因为重武装步兵战斗等冷兵器战斗力较弱，而弓手和骑兵以及两者结合的弓骑兵才是最大的优势。另一个优点是灵活性。战斗有如波涛，谁也无法完美管控。只有进攻，没有后退。一步也不能后退的决心，作为兵士的斗志是好的，但不能作为战术。战术的生命是灵活性。诱敌深入和包抄围歼才是最好的战术。 而真正引入这一概念的郑道传在政治上失去了灵活性。名义上的押送要求，强大的政敌的攻击，似乎使他患上了哪怕后退一步也是穷途末路的强迫症。在推进辽东进攻的同时，郑道传变得更加“强硬”。他没有意识到自己的势力正在逐渐缩小和被孤立。真是可惜。他为什么没能实践自己说过的话呢？

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