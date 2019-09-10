遇见连想象都被禁止的艺术家马光洙的真心. September. 10, 2019 07:43. by 金民 kimmin@donga.com. “马教授生前最痛苦的一点就是，他只是因为想象到了没有发生的事件就受到了惩罚。哪怕是现在，我也希望他的艺术世界能够得到应有的评价(正确评价)。” 5日，负责前延世大学国语国文系教授马光洙(1951~2017年)的遗物整理•捐赠的《book review》主编朴惠珍(音)这样说道。那天是马教授去世两周年的日子。同一天，在首尔西大门区延世大学博物馆，展览《马光洙画和书写》开幕。故人留下的100多幅画中，有30多幅展出。 此前，遗属于7月26日向博物馆捐赠了故人的1万多册书籍和遗物、画作。其中包括故人用过的书桌、眼镜、亲笔稿子以及最后烧掉的香烟和烟灰碟。 朴主编解释说：“因为生前马教授非常热爱站在讲台上讲课，所以认为回到学校宣传作品世界是缅怀他精神的途径。学术情报院设立的‘马光洙个人书库’普通人也可以阅览。” 马教授生前经常说，在艺术方面，文字和绘画没有太大区别。因为本人在艺术上学习了象征意义，所以无论是诗还是随笔，无论是小说还是绘画，表现的出发点都是一样的。展出的画作中，多数为以插图形式登载在书中的作品。 1994年，他在首次个人展《图录》中吐露：“我梦想着自由奔放和性感的形象，这种美术家气质在文学作品中也有所体现，这使得唯美的描写成为可能。”1989年，故人首次在报纸连载专栏上画插图，以1992年底发生的‘快乐的莎拉’事件为契机，故人开始正式绘制油画。 “在拘留所待了两个月后，连课都停了，突然间就拥有了很多时间。在审判席上也要用心，对表现的自由被无端蹂躏的怨气也在消磨，每天都在消磨，所以连文章都不敢写。后来，他接到茶道画廊代表的邀请，鼓起勇气拿起画笔。” 去世一年前，他因“活字恐惧症”而无法阅读文章，最后只能依靠童话书。故人喜欢光着身子玩耍也不知羞耻的童心世界，他的画像童话书。但在《难书，无法写的书》和《倒看的世界很美》等画作中，寸铁杀人(一语击中要害)的哲学信息尤为显眼。 “在韩国，越是获得著名文学奖的诗和小说，越难读懂。这是因为想装作有学问的‘玄学兴趣’。但困难的文章不是深奥的文章，而是‘没法写的文章’。” (少年光洙的想法) 此次展览还将首次公开他的亲笔手稿。故人的遗属和熟人表示：“只是希望通过故人留下的文字和画，研究尹东柱和象征诗学的学者兼艺术家马教授的世界能够得到正确的评价。”展览将持续到12月31日。

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