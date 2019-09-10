10日世界杯亚洲区预选赛战火重燃，孙兴慜的执念. September. 10, 2019 07:41. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 韩国国家足球队的队服上衣左侧胸部贴着“老虎标志”。大韩足球协会对此解释说：“从很久以前开始韩国足球在亚洲足坛上就凭借着其勇猛和顽强的斗志，被称为‘亚洲老虎(太极虎)’。这是象征韩国足球强韧的标志。” 韩国国家队主力孙兴慜(27岁•托特纳姆热刺队)在进球后经常亲吻老虎标志，表露出爱意。这样的他强调表示，站在2022年卡塔尔世界杯决赛圈起点的国家队必须成为老虎。 韩国队将于10日晚11时(韩国时间)在土库曼斯坦阿什哈巴德与土库曼斯坦队进行卡塔尔世界杯亚洲区第二轮预选赛H组首场比赛(以韩国队为准)。国际足联(FIFA)排名第37位的韩国队在客观战斗力上领先于排名第132位的土库曼斯坦队。但是，韩国队在5日与格鲁吉亚队(第94位)的热身赛中，经过苦战以2比2与对手战平，因此，需要扭转局势。孙兴慜说：“有句话说，老虎为了抓到一只兔子也用劲全部的力气。我们也要成为一支虎狼之师，像抓兔子一样拼死拼活地去打比赛。” 韩国队的组织力和强压防守消失的与格鲁吉亚之战结束后，队长孙兴慜(音)发出“以这种竞技水平和心态去打比赛，很难参加世界杯”等逆耳忠言。在与实力略逊一筹的球队进行的第二轮预选赛中，“冲击疗法”旨在防止队友在精神上放松。孙兴慜表示，“世界上没有理所当然的(胜利)。为了让年轻球员们也明白这一点，训了很多次。” 面对预计会展开密集防守的土库曼斯坦队，韩国队很有可能会启用孙兴慜和黄义助(27岁•波尔多)的双前锋战术。两人从去年雅加达-巨港亚运会(金牌)开始就一直在进攻阵容中密切配合。在与格鲁吉亚队的比赛中，孙兴慜在边路的传中球帮助黄义助攻破对方球门。黄义助连续3场A级比赛都有进球，展现出了上升的球感。孙兴慜说：“我和义助配合了很长时间，彼此都很清楚对方喜欢什么的进攻方式。” 为了突破密集防守，除了最前方的前锋外，边路的前锋也要不分左右地活跃行动，分散对方的防守。中场球员应该配合奔向对方门前的前锋的速度，适时地传出渗透力强的传球。孙兴慜强调称，“细致地利用进攻空间，通过队友们之间约定的战术配合(2过1传球等)，努力寻找破门良机。” 孙兴慜自己也需要启动得分炮。自从国家队主教练保罗•本托上任以来，他在12场比赛中只打进1球。另外，孙兴慜本赛季在所属球队托特纳姆热刺队也未能斩获进球。对此他表示：“从我开始以身作则，展现出不同的面貌。我想让(球迷)看到球队没有退步，正在逐渐纠正问题。” 比韩国队多进行了1场预选赛的土库曼斯坦队在与斯里兰卡队(第200位)的第1场比赛中以2比0取得了开门红。当时土库曼斯坦队使用了攻击性的4-4-2阵型，但是面对韩国队，预计他们会使用集中防守的5-4-1阵型。KBS解说员韩俊熙(音)表示：“防守线上身高超过180厘米的球员较多的土库曼斯坦队在亚洲算是体格条件比较好的。我们必须警惕拥有强大而精巧的右脚射门能力的阿斯兰米拉特•阿马诺夫(边锋)和阿图尔•格沃基安(攻击型中场或边锋)。”

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