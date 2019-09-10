蒋英实的水钟时隔581年再次复原. September. 10, 2019 07:42. by 高在元记者 jawon1212@donga.com. 朝鲜时代科学家蒋英实制作的自动水钟“钦敬阁玉漏”最近被复原。这距离1438年首次制作过去了581年。 据国立中央科学馆9日透露，国立中央科学馆科学遗产保存科科长尹容贤（音矸）研究团队与古天文学者、古文献学者等一起，经过3年的努力，成功复原了钦敬阁玉漏。钦敬阁玉漏是水钟装置和天文钟装置的组合体，前者通过描绘农村和自然四季的小模型指示时间，后者则反映天体变化。钦敬阁玉漏由蒋英实在世宗在位期间的1438年首次设置在景福宫钦敬阁内，但在壬辰倭乱时消失。它在光海君时期得以复原，但在孝宗时期又从《朝鲜王朝实录》记录中消失。历史学家们推断它已在火灾中烧毁。 钦敬阁玉漏与4年前即1434年建成的另一座水钟“自击漏”的制作意图和内部结构完全不同。自击漏作为当时朝鲜的标准钟，将焦点放在了精准告知时间上。而钦敬阁玉漏则通过农耕生活的面貌，告诉人们上天制定的时间（四季）的重要性，强调的是追求天、自然和人的和谐的哲学意义。 在3年的复原过程中，研究团队通过古文献调查查明，玉漏的报时装置不是由4节而是由5节构成的，并在复原中适用了这一原理。复原后的钦敬阁玉漏在大田市儒城区国立中央科学馆展出。

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