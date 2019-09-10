欧洲销量增长两倍以上，现代汽车集团在世界电动汽车市场跃升至第5位. September. 10, 2019 07:41. by 池民九记者 warum@donga.com. 现代•起亚汽车的环保汽车战略以欧洲为中心取得了成果，其在世界电动汽车市场的占有率从第9位跃升至第5位。随着对欧洲最大电动汽车超高速充电企业的投资，预计现代•起亚汽车在环保车市场上将继续保持快速增长的势头。 9日，据市场调查企业IHS Markit的统计，今年上半年(1~6月)现代•起亚汽车的世界电动汽车市场占有率为6.5%，与去年同期相比上升了2.4个百分点。排名也从去年的第9位迅速上升至第5位，仅次于特斯拉(美国)、BYD(中国)、雷诺日产(法国-日本)和上海汽车(中国)。电动汽车销量达到4.5万多辆，同比增长近2.5倍。 现代汽车之所以能够取得如此增长，是因为在倾注心血的欧洲，电动汽车的销量正在迅速增加。现代•起亚汽车凭借运动型多功能车(SUV)电动车“KONA”和“NIRO”等，今年上半年在欧洲市场售出了2.3万多辆电动汽车。与去年同期(7000多辆)相比，增加了两倍以上。在相对低迷的中国市场，现代•起亚汽车也将增加中国专用中型轿车LAFESTA的电动车型号和SELTOS中国型KX3的电动车型号。 现代•起亚汽车相关人士表示：“正在推进强力环保政策的欧洲是仅次于中国的最大的电动汽车市场。因为是企业间竞争激烈的地区，所以果断地采取了应对措施。” 现代•起亚汽车这段时间以来一直在增加对欧洲电动汽车技术领域的投资。5月，集团向克罗地亚高性能电动车企业“利马茨(rimac)”投资约1000亿韩元。 9日，现代•起亚汽车还发表了将投资位于德国慕尼黑的电动汽车超高速充电企业“IONITY”的计划。IONITY是2017年11月由戴姆勒、宝马、大众集团等德国整车三家公司和美国福特汽车公司作为股东共同成立的合资公司。现代•起亚汽车是除4家初期投资企业外，首家以股东身份参与的企业。现代•起亚汽车此次虽然没有公开投资金额，但预计与其他4家一样，确保IONITY20%的股份。如果以IONITY大股东的身份上传自己的名字，就可以扩大在欧洲电动车市场的影响力。IONITY目前在欧洲14个国家的高速公路网中建立了拥有350千瓦超高速充电器的140多个电动汽车充电站。预计到2020年底，充电站将增加到欧洲24个国家的400多家。用IONITY的超高速充电器充电3分钟，可以行驶100公里以上。 现代•起亚汽车商品本部副总经理托马斯•舒米埃拉表示：“以与世界级整车企业一起参与在欧洲全境建立超高速电动汽车充电站事业为契机，可以制定稳固的环保汽车战略。” 另外，现代汽车集团当天与能源企业OCI签订了内容为推进把电动汽车废电池再利用到能源储藏装置(ESS)的事业的“业务协约(MOU)”。两家公司决定在北美地区商用太阳能发电站开展废电池利用ESS实证事业。

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