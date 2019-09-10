韩国政府将于下周告示：“把日本剔除出白色国家名单”. September. 10, 2019 07:42. by 崔惠? herstory@donga.com. 韩国政府计划在本月中旬把日本从“白色清单（出口程序简化对象国）”中除名。 产业通商资源部9日表示，以把日本剔除出韩国“白色清单”为内容的《战略物资进出口告示》修订工作已基本完成，计划最早将于下周在官报上进行告示。产业部相关人士表示：“在收集了关于‘白色清单’除名的意见后，上周通过了规制审查，目前正在进行最后的内部讨论。” 韩国政府上个月14日对把日本排除在“白色名单”甲类地区之外、安排在新制定的“甲2”类地区的《战略物资进出口告示修正案》进行了行政预告，并截至本月3日进行了意见征求。 根据修正案，日本所属的“甲2”类地区原则上与未加入瓦塞纳尔体制等四大出口管制体制的“乙”类地区国家享受同样的待遇。只有在签订2年以上的长期出口合同等例外情况下才允许一揽子许可。即使获得一揽子许可，其有效期也将从目前的3年缩短为2年。原本允许一揽子许可的1138个非敏感品种战略物资将全部转换为适用个别许可制。 日本经济产业省在征求意见的最后一天（3日）发表了意见书，抗议称：“如果没有对有关依据或具体内容的提问做出明确回答就予以实施，就只能认为这是毫无根据的恣意报复。”对此，韩国政府表示：“这是为加强出口管理而进行的制度改善，其对象是在运用制度时违背国际出口管制体制的基本原则、难以进行国际合作的国家。”

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