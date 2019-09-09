韩花样滑冰选手李海仁获青少年大奖赛金牌. September. 09, 2019 07:36. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 韩国花样滑冰女子单人滑希望之星李海仁(14岁，音译下同)在国际冰上竞技联盟(国际滑联，ISU)青少年大奖赛上获得了金牌。 7日，李海仁在拉脱维亚里加结束的2019~2020赛季ISU青少年大奖赛第三站比赛中，以短节目(66.93分)和自由滑(130.70分)合计总分197.63分的成绩登上了冠军宝座。这是韩国女选手继2012年的金海珍之后时隔7年再次获得青少年大奖赛的金牌。另外，李海仁还刷新了韩国女子单人青少年大奖赛的最高分。 在自由滑比赛中，李海仁在三周跳等7个跳跃动作中都获得了加分，展现了完美的表演。 站在最高领奖台上，听着国歌，看着太极旗飘扬的李海仁流下了激动的泪水。 李海仁成为继“花滑女王”金妍儿、金海珍之后，韩国第三个女单青少年大奖赛金牌得主。金妍儿和李海仁一样，在14岁时也获得了首枚青少年大奖赛金牌。她说：“在短节目之前看了金妍儿姐姐的比赛录像。我很高兴能接下妍儿姐姐的班。” 随着李海仁的闪亮登场，韩国女单的内部竞争变得更加激烈。除了现有的成年选手外，李海仁和在本赛季青少年大奖赛第一、二站比赛中分别获得银牌的魏书英(14岁)、朴延贞(13岁)的竞技水平也在逐渐成长。 李海仁说：“首先，我希望在本赛季的六站比赛中取得好成绩，参加青年大奖赛总决赛。另外，我也想踏上2022北京冬奥委会的舞台。”李海仁正在准备安装高难度的跳跃动作。她说：“我正在训练阿克谢尔跳三周跳(实际为阿克谢尔跳三周半跳，triple Axel)。我们正在努力提高跳跃完成度。” 另外，在ISU青少年大奖赛第三站男子单人滑比赛中，李时炯(19岁)以总分218.31分获得银牌。

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