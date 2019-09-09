美国警告“在朝鲜弃核失败时，亚洲将出现核武装”，中国不要当作耳旁风. September. 09, 2019 07:36. . 美国对朝政策特别代表史蒂芬·比根6日在一次演讲中表示：“如果朝核谈判失败，韩国、日本等亚洲将出现核武装论。”比根介绍了前国务卿亨利·基辛格“如果消除朝核的努力失败，就要应对亚洲范围内核扩散的挑战”的话，并表示：“亚洲同盟出于对美国延伸威慑的信任，停止了核开发项目，但如果威胁持续下去，某一天就会自己反问，有没有必要重新考虑核能力。” 关于朝鲜核武装将产生的“核多米诺骨牌”剧本，已非一天两天之事。朝美谈判陷入僵局，美国议会和专家们已经出现了在韩半岛重新部署战术核武器、甚至与韩日共享核武器的主张。这次是对朝无核化工作磋商负责人出面，而且还算是朝鲜不太下绊子的美国政府人士的发言。美国也在警告，面对日益扩大的北核威胁，将很难固守禁止核扩散政策，因此绝不能轻描淡写。 比根的发言让人联想起特朗普总统在上次大选中提出的“韩国和日本核武装容忍论”。特朗普政府拒绝扮演“世界警察”的角色，追求美国最优先的彻底现实主义，主张地区安全应由有关国家负责。美国早就提出，不仅是针对朝核威胁，同时也是应对中国的军事崛起，应该实施“域外均衡（offshore balancing）”战略，允许韩国和日本进行核武装以牵制和均衡。 亚洲核武装论不仅针对朝鲜，而且针对的是其背后的中国。美国是在暗暗向极度警惕东北亚连锁核武装的中国施压：如果一味地袒护朝鲜，最终会被核武装国家包围。比根还提出了时限，认为在今后一年内必须取得重大进展。距离具体的协商和达成一致、实质性的无核化时间已经非常紧张，美国也不能再等了。中国也到了站出来、避免噩梦即将成为现实的时候了。

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