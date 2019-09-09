蝴蝶的梦想. September. 09, 2019 07:37. . “我看见了蝴蝶。人生会有更好的东西。”——特里纳·保露斯《给花以希望》 几年前，笔者曾参与一个因悲剧性虐童致死的孩子的真相调查委员会。在调查过程中，在看孩子写的读书日记时，看到了熟悉的书名。这是《给花以希望》。孩子读完这本书后写道：“我也想做一个有用的人。”当时孩子正处于极度的痛苦和恐惧之中。尽管如此，孩子还是抱着“有用”的希望。 小时候第一次读这本书，是被它金黄色的封面和巨大的蝴蝶图画所吸引，此后每次人生的转折点，它都会向我提出问题。连有什么东西也不知道，只能踩着某人爬上那高高的山顶的幼虫，难道不是我现在的样子吗？但这本书说，我们心中有给花朵带去希望的蝴蝶。 最近，韩国社会正被一个问题纠缠。如果我想活着，你就得去死，完全是一副死咬乱啃的样子。孩子们在其中看着大人有样学样。不择手段，千方百计要比别人爬得更高。人们只关心名牌大学和医生这一巅峰。这一事件赤裸裸揭露的韩国社会的“幼虫之塔”，给孩子们心中有蝴蝶的希望留下了怎样的伤痕呢？ 几天前，大田发生了因贫困问题一名家长杀害两名不到10岁的子女后自杀的事件。在我们大人们只盯着那高高的幼虫之塔顶打斗的过程中，梦想成为蝴蝶用途的小生命过早失去了机会。这次，这本书又向我，不，是向我们大人发问。“我们的人生中，一定有更好的东西吧？”

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