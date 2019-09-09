两个6.4英寸画面，LG在IFA 2019展上公开进化的V50S ThinQ. September. 09, 2019 07:36. by 徐東一 dong@donga.com. 打开手机盖，两个画面向两侧展开的“LG双屏”进一步进化。LG电子6日(当地时间)在欧洲最大的家电•信息通信技术博览会IFA 2019上公开了旗下战略智能手机新产品“LG V50S ThinQ”(照片)。 当天，LG电子MC商品企划担当常务尹东汉(音)表示：“今年初首次公开‘V50S ThinQ’时，虽然对双屏也有过负面的认识，但是市场反应逐渐转为正面。对于反映消费者的不满，大幅改善前作的本次新产品有着很大的期待。” LG电子当天公开的V50S ThinQ与前作最大的不同之处在于，起到主机作用的智能手机和反方向的双屏屏幕大小完全吻合。V50S ThinQ主机屏幕为6.4英寸，而双屏屏幕为6.2英寸，更小，这是对消费者指出的缺乏投入感而做出的改善。2.1英寸有机发光二极管(OLED)也新装在盖子部分。即使不打开双屏，也可以确认时间、日期、电池状态、接收号码等。此外，该机还搭载了360度平板功能，可以以自己想要的任何角度自由自在地打开并固定双屏。 在LG V50S ThinQ的设计上，与背面相比，正面配备了像素数更高的摄像头，正•背面搭载的摄像头个数也分别减少了1个。对此，LG电子方面解释说：“考虑到喜欢做个人直播或自拍的用户很多，我们在正面配备了3200万像素的高性能相机。”LG电子此次推出的新产品在韩国名为“LG V50S ThinQ”，在海外市场名为“LG G8X ThinQ”，名字稍有不同，将于近期上市。价格未定。

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