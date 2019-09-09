蓬佩奥：“如朝鲜弃核，美将提供安全保障”. September. 09, 2019 07:36. by 常驻华盛顿记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国国务卿迈克·蓬佩奥6日（当地时间）表示，“朝鲜拥核不会提供他们想要的安全保障”，敦促为推进无核化而举行朝美工作磋商。蓬佩奥在强调这一点的过程中，提到了主权国家拥有的本国防御权，并表示，“如果朝鲜弃核，（美国）将提供他们想要的安全保障。” 蓬佩奥当天先后接受KCMO等密苏里州和堪萨斯州的地方广播电台的采访，并就朝鲜相关问题表示：“保障朝鲜安全的不是核武器，而是与美国和世界就无核化达成协议。”在此过程中，他提到了自卫权，“所有国家都拥有自行防卫的主权”，强调了在朝鲜无核化时美国承诺保障其体制安全的立场。 他还提到特朗普总统和金正恩国务委员会委员长三次会面的事实，解释说：“因为金委员长做出了承诺，所以很重要。金委员长承诺了无核化，美国承诺了朝鲜居民的光明未来。”他再次敦促称：“我们真心希望金委员长和他的团队能够履行去年夏天在新加坡做出的承诺。” 据《华盛顿邮报》当天报道，美国国务院正在权衡在本月中旬举行的联合国大会上公开向朝鲜施压的新措施。分析认为，朝鲜连工作磋商的对应部门都不予告知，一天一天地拖延磋商，在这种情况下，美国想利用联合国大会这一大规模国际舞台，提高对朝施压力度。 美国参议院民主党重要议员们5日致函特朗普总统，要求他“在联合国大会上确认朝鲜发射导弹违反了联合国安理会决议，并敦促其采取措施"。民主党议会代表查克·舒默和外交委员会干事鲍勃·梅嫩德斯等8人在信中要求：“虽然朝鲜的弹道导弹试验没有直接威胁美国，但是对同盟国韩国和日本来说，这是明显的威胁。”

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