特朗普指责塔利班发动恐怖袭击，“取消秘密推进的和平谈判”. September. 09, 2019 07:36. by 李世亨 turtle@donga.com. 美国为结束历史上最长（18年）的战争“阿富汗战争”而与塔利班叛军举行的和平谈判面临破裂的危险。美国总统特朗普5日以阿富汗首都喀布尔发生的自杀性爆炸事件造成包括一名美军在内的12人死亡为由，突然宣布中止谈判。 特朗普8日在推特上发文说：“今天分别试图秘密会见塔利班领导人和阿富汗总统。但是，他们（塔利班）为了行使错误的影响力，发动了导致我们1名优秀的军人和11人死亡的攻击，并承认了这一点”，“我立即取消了这次会晤，也中断了和平谈判。”当初计划8日在戴维营见面，但是取消了。他抨击说：“到底哪些人为了加强谈判地位而杀害这么多人？这只会使情况恶化。” 《纽约时报》报道称，围绕特朗普总统以牺牲者为由全面中断谈判的背后原因，人们纷纷猜测。有分析认为，最近塔利班的炸弹袭击持续不断，而且他们从未与美国签署过不攻击美国人的协议，因此这是特朗普为中断谈判的一种借口。 特朗普总统一直以费用问题为由，提出缩减驻海外美军。阿富汗美军的撤退也与此一脉相承。但是，就连美国国务卿迈克·蓬佩奥、白宫国家安全顾问约翰·博尔顿、参议院司法委员会主席林赛·格雷厄姆等总统最亲近的人也表示，“撤军为时尚早，不能签署和平协定”。 9名前阿富汗驻美国大使最近甚至发表声明称：“如果美军全部撤出，阿富汗可能会因全面内战而彻底崩溃。”在此情况下，塔利班继续肆意发动恐怖袭击，加大了人们的担心，最终特朗普总统也只能接受。 随着美国公开宣布停止对话，阿富汗政局将再次陷入混乱。预定于本月28日举行的阿富汗大选能否顺利进行还是未知数。 《纽约时报》评价说：“如果特朗普总统和塔利班领导人的会晤如期举行，这有可能和6月底与朝鲜国务委员会委员长金正恩在板门店举行的会晤相媲美。”塔利班长期保护2001年发动“9·11”恐怖袭击的伊斯兰极端武装组织“基地”组织领导人本·拉登。在距离“9·11”恐怖事件18周年还有两天之际，试图将保护美国最大的宿敌武装团体叫到美国总统别墅戴维营来，这本身就很罕见。

한국어