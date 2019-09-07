不要读，穿在身上吧. September. 07, 2019 07:45. . 文字是人类为克服与话语同时消失的语言的局限性而诞生的发明。通过使用文字可以留下记录，实现了知识的传递，就算说其结果造就了历史也不为过。 文字的种类也有多种多样。罗马字、汉字和阿拉伯文字在多个国家使用。相反，包括韩国的韩文在内，以及像日文、泰文一样，也有只在一个国家使用的文字。就算是有再多的人使用的文字，如果不学习，也会变成“睁眼瞎”。不知道其含义，就只是一种形态神奇的样子。 有时候，对新文字和现有文字的新形态感到好奇的同时，也会感到神奇的美丽。小时候写在占卜本上的符咒，看起来真神奇。当然也很害怕。因为，用红红的染料随意书写的文字，不，其形态，看起来就像鬼角一样。 所以当文字与时尚结合后，也会诞生出意想不到的美丽。特别是到了现代，设计师们开始打造自己的品牌，展示自己的身份特性，文字就像画一样被利用。追求简约、节制设计的时装设计师使用粗大、直线感觉的文字制作品牌标志，而追求古典、优雅设计的时装设计师，则使用手写感觉的文字制作品牌标识，使用在招牌和隐藏在衣内的标签上。 但是不知从何时起，一直以隐藏为美德的标识，却乱七八糟地涌现在衣服外面。在穿品牌体现自身经济实力和社会地位的时代，即20世纪90年代和21世纪初，文字就是服装品牌的身份特性。印在胸前和背部的巨大文字拉开了“文字时尚”的序幕。即使是再常见不过的T恤，只要印上文字，就能演变为从远处就能看出的奢华时尚。 随着韩国地位的日益提高和社交网络服务的发展，与全世界沟通的现在，对韩文的关心也越来越大。不久前，一位海外著名流行歌手身穿印有“湖南乡友会”字样的T恤的狗仔队照片成为热门话题。当然，他跟光州和木浦没有任何关系。也许不是因为文字的意义，而是因为文字的形态和颜色漂亮才穿的吧？这个夏天，以韩文为表现工具的时装艺术展也在意大利米兰历史悠久的时装博物馆帕拉乔牡丹岛举行。包括韩国在内，共有6个国家的73名时尚艺术家参与的展览可以说是文字时尚的新实验。 在竞争日益激烈的全球时尚市场，或许文字时尚是代表同时代精神的时尚信使，也是为日益普及的大众时尚增添新个性的出路。而且，为时尚产业注入活力，在经济上创造销售。多亏了祖先们创造的文字，子孙后代才能受益匪浅。

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