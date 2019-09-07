迷失方向的“3后卫试验”，使不上力的孙兴慜和李康仁组合. September. 07, 2019 07:44. by 李元洪 bluesky@donga.com. 备受广大球迷关注的“孙兴慜-李康仁”组合亮相。 但是看起来需要改善的地方很多。 5日(当地时间)，在土耳其伊斯坦布尔举行的韩国队与格鲁吉亚队的热身赛中，国家队主教练保罗•本托率领的韩国队以2比2与对手战平。韩国队在上半场第40分钟先失一球，但在下半场第2分钟和下半场第40分钟，凭借黄义助的梅开二度逆转了比赛。但下半场第44分钟，韩国队再次丢球，被格鲁吉亚队扳平比分。 本托主教练本场没有沿用此前一直使用的四后卫阵型，而是祭出了三后卫的3-5-2阵型。金珍洙、黄喜灿被安排在中场左右两侧，权昶勋和李康仁坐镇中场中路。孙兴慜和李庭协是两大突前前锋。 本托主教练的意图似乎非常明确。通过擅长边路突破的金珍洙、黄喜灿分散对方的中路防守，借着这个机会让技术出色的权昶勋和李康仁给孙兴慜送直传球，或亲自向前推进攻势。 但是在实战中却有所不同。前方传球消失，孙兴慜为了接球经常跑回到中场。因为球队中路控制崩塌了。大部分进攻型中场球员都大举前进，与后防线拉开了距离。当对手突破这个空当进行反击时，中场球员需要快速转换防守，但未能做到。有人指出，今后中场球员需要积极参与防守。 孙兴慜表示“球员们不尽全力是丢脸的”，并站出来表态称，“如果是这样的竞技状态，那么将无法参加世界杯。”本托主教练也在比赛结束后评价道：“从上半场比赛内容来看，是到目前为止的17场比赛中最糟糕的。” 当天，备受关注的李康仁以18岁零198天的年纪(历届最年轻第7位)首次参加A级比赛。无论是上半场初期避开压力，送出犀利的传中，还是下半场第6分钟任意球情况下击中门柱的精准左脚射门，都再次证明了他的成长可能性。不过，在与对手的粗暴拼抢后，他几次倒在球场上，此后状态不佳，竞技水平下降。 李康仁当天没有被赋予他喜欢踢的右前卫位置或像20岁以下世界杯时一样不分位置的自由人。优点是左脚攻击和在前方的创意性作用多少受到了限制。本托主教练也表示：“总体上，球队的表现并不好，再加上踢的也不是平时踢的位置，所以很难通过当天一场比赛就对李康仁作出评价。”但从要求球员能胜任多个位置的现代足球的趋势来看，执行多样化任务及积极参与防守，对于李康仁本人的成长来说也是必要的。 本托主教练本场换下6名球员进行了试验。其中，当天首次参加国家队A级比赛的李东炅通过沉着的控球和斜传球，再次展现了可能性。 10日，韩国国家队将与土库曼斯坦队进行2022卡塔尔世界杯亚洲区第2轮预选赛首场比赛。

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