二手交易收益可观，陷入“生意味”. September. 07, 2019 07:44. by 申熙哲记者 hcshin@donga.com. 30多岁的尹某之前住在首尔松坡区可乐洞，今年年初他搬到江南区水西洞的新婚房，首次接触了移动二手交易平台“胡萝卜市场”。在寻找处理弃物的方法时，他知道了可以与居住地附近的居民直接进行交易的方法。尹某从燃气灶(7万韩元)开始，以各种价格出售百叶窗(1万韩元)、星巴克日记本(6000韩元)、婚鞋(3000韩元)、健力士(GUINNES)啤酒杯(500韩元)等，开始尝到做生意的甜头。 最近，包括作为活动商品收到的Galaxy S10e新智能手机(50万韩元)在内，三星空气净化器(23万韩元)、腿部按摩器械(8万韩元)、风衣(3.5万韩元)等都卖了。就这样，仅最近8个月就赚了96万韩元左右。对此，尹某说：“一件一件地处理没想到会变成钱的东西，赚钱的滋味真心不错。” 随着越来越多的用户在二手交易平台上陷入“生意味”，二手交易市场不断发展壮大。继“闪电集市”(2010年上市)、“胡萝卜市场”(2015年)之后，又推出了韩国国内最大规模的“二手国家”(2016年)移动服务，二手市场的规模正在进一步扩大。二手国家的年交易额从去年的2.8421万亿韩元(Naver Cafe+Mobile)增长到今年的3.5万亿韩元。在业界排名第二的胡萝卜市场，年交易额也从2016年的46亿韩元增加到了去年的2178亿韩元，到今年8月也达到了3393亿韩元。 淑明女子大学经营学教授徐勇九(音)表示：“为了弥补因经济不景气而减少的可支配收入，越来越多的人开始出售还可继续使用的产品来获取收益。二手交易平台非常发达，再加上与过去不同，认为二手交易是时尚消费的消费者增加，供需开始脱节。” ○ 二手交易月收入20万~30万韩元，收益持续增长 在二手交易平台上不断销售商品的他们，月均收入大概在20万~30万韩元左右。虽然每个人有差异，但这是在持续出售不使用的物品、礼物、赠品等时可以获得的金额。二手国家室长柳承勋(音)表示：“搬家旺季是会员收益大增的时期。有些会员以二手交易为副业，然后直接转行。” 家住首尔松坡区的30多岁的上班族金某在整理子女的物品时，开始沉迷于二手交易的乐趣之中。继婴儿床、婴儿车之后，又出售了以教育为目的电视机，在过去2年里赚了432万韩元。最近，可以购买5000多韩元饮料的星巴克•咖啡豆免费饮料优惠券经常以3000多韩元的价格出售，从而获得收益。金某说：“因为有很多外部会议，经常喝咖啡，因此就会以比较低廉的价格出售当时产生的优惠券来攒钱。” 二手交易销售人员告诉我，不需要的东西成为某些人需要的东西，感受到了双赢体系的魅力所在。美容企业从业者20多岁的卢某因海外直购商品的鞋号不合适，在二手市场销售。她持续推出自己收到的礼物中用不到的东西，从2011年11月到今年8月，仅8件礼物交易额就超过200万韩元。卢某说：“这本来是家里只能占位置的东西，但能赚钱很好，买主觉得能以更低廉的价格买到自己想要的东西，也觉得挺好的。” ○ 进化的卖方和买方 与以往二手交易不同的是，卖家和买家的水平在多方面有所提高。销售人员在各大二手交易平台上对“口碑管理”倾注了大量心血。因为随着购买者评价的累积，出现的“等级(二手国家是颜色、胡萝卜市场是温度)”会提高交易成功率。崔贤京在二手国家拥有700多名老主顾，育儿休假后每月收入可达80万~120万韩元。崔某说：“有时会找到顾客想要的东西上传，详细回答顾客的问题，进行沟通，结果收益增加了。” 不亚于专业销售商的技巧也正在被利用。她解释说，从不同角度上传产品照片，至少8张以上，坦率地表明“伤口等瑕疵”，对提高信赖度非常重要。二手国家用户朴某说：“我们把去泰国旅行后剩余的当地货币按单位多少进行拍照上传，甚至还写上了出租车乘车或酒店小费等各种情况的活用方法进行销售。” 购买者已经摆脱了单纯低价购买产品的水平，正在考虑转卖商品时的价格。经常通过二手交易购买孩子玩具的郑某去年在二手市场购买两套40本的童话全集时犹豫了一会儿。因为在总共80本中缺少了2本，所以以后再出售时可能很难收到应有的价格。郑某说：“因为当时比较急，又嫌麻烦，所以就直接买了，但是考虑到再出售，在全集系列的情况下，很多妈妈都只买没有缺册的所谓的‘A级’。” 购买者预防诈骗的技巧也在不断积累。还必须直接与卖家通话，获取语音等证据，查询二手国家提供的卖家“欺诈履历”，或在快递交易时使用“安心结算”服务，而不是当面交易。安心结算服务是指，购买者会先向Inicis等安全结算服务公司汇款，领取商品后按“购买确定”键才会向销售者汇款。

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