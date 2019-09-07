台风“玲玲”7日贯通韩半岛. September. 07, 2019 07:44. by 姜恩智记者 kej09@donga.com. 7日，韩半岛全境将进入今年第13号台风“玲玲(LINGLING)”的影响范围。玲玲当天将沿着西海岸北上，下午5点左右登陆朝鲜黄海道，贯通韩半岛。特别是，由于风力较大，预计在中秋节即将收获的农家或设施将遭受损失。 玲玲途经台湾温暖的海域，发展成为了强劲的中型台风。预计7日强风半径为350至380公里，最大风速可达每秒37至40米。气象厅提醒说：“在岛屿地区，尤其是西海和南海岸地区，可能会刮创纪录的强风。”到8日为止，受台风影响，济州和南海岸的降雨量将达到100~200毫米，济州山地的降雨量将达到400毫米以上。据预报，中部和全罗地区也将有50至100毫米以上的降雨。

한국어