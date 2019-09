“奈飞胜过电视”,新媒体改变了日常生活. September. 07, 2019 07:44. by 李?? baltika7@donga.com. “看看奈飞(Netflix),休息一下(Netflix and chill)?” 像“吃包方便面再走?”一样,现在在美国已成为日常惯用语句的奈飞正在渗透到世界各地,改变着收视节目的模式。我们的日常生活怎么样?因为周末时间一股脑看完新推出的多集而顶着两个黑眼圈的上班族,或为了共享账号而找人一起收看“4Plix”。在奈飞电影《玉子》在戛纳国际电影节上亮相后,人们对电影院和流媒体这个“容器”提出了根本性的问题。 该书汇集了世界媒体学者们以“刷剧”“推出一拨”“推荐算法”等关键词为中心,对奈飞改变的风景进行如同经线纬线般的梳理后得出的结果。分析奈飞所取得的飞跃性增长的原因,以奈飞自行制作的《女子监狱(Orange Is the New Black)》《纸牌屋(House of Card)》等内容为中心,对其生产、发行系统进行了分析。通过用户采访对奈飞给观众的收视习惯和模式带来了什么样的变化的研究,也非常有趣。

