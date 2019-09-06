柳贤振双腿使不上劲，未能取得个人赛季第13胜. September. 06, 2019 07:30. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 5日，在美国洛杉矶道奇体育场举行了洛杉矶道奇队与科罗拉多队的比赛。道奇队先发投手柳贤振(32岁)在第2局向对方首发击球手雷恩•麦克马恩投出第9个球后，失去了身体重心，向前倒下。观看比赛的MBC解说员金炳贤(音)担心地说：“身体平衡似乎崩溃了。”虽然柳贤振断然拒绝说“只是踩错了地而已”，但场面让人怀疑他的体力下降。 柳贤振当天在4又3分之1局内投了93个球，取得了6个被安打、失3分的成绩。四个四坏球上垒，是他本季的单场个人新高。虽然球队以7比3领先，但是柳贤振未能打满5局，失去了个人第13胜的机会。第5局，柳贤振连续让对方击球手取得安打，在1人出局1、2垒有人的危机延续后，道奇队主教练大卫•罗伯茨决定替换他。继上月24日与纽约洋基队的比赛(4又3分之1局失7分)，30日与亚利桑那响尾蛇队的比赛(4又3分之2局失7分)后，连续3场比赛未能打满5局。本场过后他的平均责任失分从2.35上升到2.45。目前他只领先亚特兰大麦克•索罗卡(2.53)的0.08分，美国职业棒球大联盟平均责任失分第一位的守城变得扑朔迷离。 为了摆脱最近的低迷状态，他在出场准备过程中做出了改变，但效果并不理想。平时不进行候补投手投球的柳贤振在此次出场之前还破例与投手教练里克•赫尼科特一起进行了候补投手投球，调整了投球姿势。柳贤振在上月30日与亚利桑那队的比赛结束后表示“对方击球手似乎适应了我的球”，预告了投球战略变化，但力量下降的直线球和平淡的变化球没有好转，投球数开始增多，节奏被打乱。 对于体力问题，他再次予以否认。柳贤振表示：“投球平衡问题。感觉身体向前倾。休息似乎不会带来太大的帮助。当务之急是纠正控球。”罗伯茨教练表示，“期待柳贤振能够完全结束赛季。因为在季后赛之前还有时间重新调整，所以并不担心。” 道奇队凭借替补阵容的出色发挥，以7比3取得了胜利。道奇队凭借本场乔克•彼得森击出的两个本垒打，以250记本垒打刷新了国家联盟单赛季球队最多本垒打纪录。

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