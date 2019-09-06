基因组解开了印度河流域文明的秘密. September. 06, 2019 07:31. by 东亚科学记者 尹新英 ashilla@donga.com. 对500多名古人类的基因组（生命体所具有的DNA的总合）的解读结果显示，创造世界四大文明之一的印度河流域文明的主人公，都是从现在的伊朗地区移居过来的人类的后代。据分析，他们自己实现农业革命，创造了高水平的城市文明，但由于气候变化分散到各处，与东南亚及欧洲游牧民混杂在一起，成为当今的南亚人。 美国哈佛大学医学院戴维·莱西教授领导的研究小组从大约8000年前至今生活在中亚和南亚地区的523人遗骨中解读基因组，揭示了南亚人迁徙及文明进化的路径。研究结果分别发表在国际学术杂志《科学》和《细胞》6日刊上。 印度河流域文明是约4500至3500年前在印度西北部和巴基斯坦地区繁盛的古代文明。他们建成了一个拥有发达农业、具有“哈拉帕”和“莫亨佐达罗”等排水渠、有着数万人口的规划城市。与美索不达米亚等其他文明的贸易也很活跃。然而，大约3500年前，气候变化导致该地区急剧干燥，相当多的人口被迫迁移到其他地方，文明崩溃。这是人类历史上最重要的古代文明之一，但由于气候炎热潮湿，很难从遗骸中提取DNA，因此无法揭示他们的迁徙路线。但是随着人类的移居，他们开始与当地见到的其他人类交流基因，因此可以追踪混合的基因比率，查明他们的迁徙路径。 莱西教授团队与印度研究团队一起，从生活在中亚和南亚的约8000年前开始至今的523名人类遗骨中提取了基因组并进行解读，阐明了人类在很长时间内迁徙的路径。此外，研究人员从印度河文明的代表城市之一拉基加里发掘的61具遗骨中采集样本，了解当时人类的真实身份。莱西说：“由于天气炎热和潮湿而遭到破坏，每个人的基因组无法解读，但可以收集61人的部分DNA，从而掌握整个群体的基因组特征。” 研究结果表明，引领印度河文明的祖先是生活在伊朗地区的古代伊朗人。古代伊朗人的祖先则被确认为生活在比它更西边的土耳其东北部地区的人类。也就是说，印度河流域人的“母亲”是古代伊朗人，“奶奶”是土耳其东北部地区的人类。 土耳其东北部地区素有“肥沃的新月地带”之称，是农业的发祥地。因此，人们一直认为，印度河流域人是从“奶奶”土耳其东北部人类那里学到了农业。但此次研究结果证实，这种农业传授并不存在。古伊朗人从土耳其东北部分离出来的时间是1.2万年前，而当时人类最早的农业还没有产生。可以说，印度河文明自行产生了农业。 此外，在印度河流域文明崩溃后，印度河流域人与东南亚人混合在一起。他们还和被推测生活在俄罗斯莫斯科南部草原地带的青铜器游牧民亚姆那亚族混居。据调查，这样形成的混血印度河流域人成了现在的印度等南亚人。研究团队表示，这一过程中，英语等欧洲语、印度语、伊朗语、俄语等全世界30亿人使用的语言群“印欧语系”在欧亚大陆扩散开来。

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