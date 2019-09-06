36岁老将的无安打无得分比赛意味着什么？. September. 06, 2019 07:31. . 因柳贤振的突然低迷，国家联盟赛扬奖竞赛变得扑朔迷离，但在美国联盟，休斯敦太空人队的王牌投手贾斯汀•维兰德(36岁)开始站稳脚跟。2日他完成了个人职业生涯第三次无安打无失分(也称无安打无上垒)比赛。在100多年的美国职业棒球大联盟实现历史上三次以上无安打无失分的投手只有6人。 一度引发“是不是已经过气了”担忧的维兰德在2017年转会到休斯敦队后，正在迎来生涯第二个全盛期。休斯敦队用数据科学使他复活。用超高速照相机精密分析滑行曲线球，矫正了旋转轴。其核心是改变握球手法，虽然速度有所下降，但落差更大。此后，维兰德用滑行曲线球抓住脱三振的一半左右，重新复活。随着他的复苏，休斯敦队在那一年获得了队史第一座世界大赛(WS)的冠军奖杯。 不只是维兰德。2013年的科林•麦克休是没能赢得一场胜利，平均责任失分超过10分的毫无头绪的投手。但休斯敦队引进了他。通过大数据系统分析球的旋转次数，发现麦克休的钩球旋转次数明显多。休斯敦队要求麦克休用钩球代替直球来决一胜负。2014年取得11胜，2015年更是一下子蹿升至19胜。丑小鸭变成了白天鹅。 数据分析，最近不是每个人都在做吗？但是做和做出成果是两码事。进入2010年代以后，休斯敦队是所在赛区排名最末位的球队。2011年球队引进跨国咨询公司麦肯锡出身的杰夫•卢诺后，在数据上寻找突破口。 但事情并没有想象中那么简单。熟悉现有语法的成员们的抵触非常大。比如，在分析数据追求防守站位(针对击球员调整防守球员的位置)时，遭到投手们的极力反对。卢诺强调了平凡的内野地滚球因站位错位而成为安打的失败事例。卢诺团长表示：“随着反弹的加大，某个时间点上所有的一切都回到了原来的位置。”基于这些原因，美式足球、篮球、足球等其他项目球队也在两三年后放弃了数据政策。 巨大的数据如果没有共识，也就没有效果。卢诺认为，要想改变球员的行为，必须让他们理解为什么这样做会获利。有了成功的例子，几名球员开始拥护工具(数据分析)，其他球员也认真听取了数据分析。球队雇用了一名具有编程能力的棒球教练，球员们开始利用数据进行思考。文化就此形成。这样，麦克休迅速崛起，维兰德复活，球队夺冠。 本赛季颜面尽失的职业棒球乐天队表示，将通过数据基础运营进行变革。从制造业到服务业，不仅是一般的企业，政府也开始重视第四次产业革命，强调数据的作用。 但是我们现在还只把数据当成技术。相信只要把设备和技术员拿来就可以了。从休斯敦队的例子来看，数据并不是简单的技术。这是全体成员共同呼吸的一种文化。也就是说，必须以数据为中心重组组织。非常坚强的维兰德和让他复活的休斯敦。这是值得我们认真思考一下的部分。

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