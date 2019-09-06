特朗普称“为帮助韩日花了很多钱”，在防卫费分摊上施压. September. 06, 2019 07:30. by 常驻华盛顿记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国总统特朗普4日（当地时间）表示不满说，美国为帮助全世界花了很多钱，并提到了韩国和日本。分析认为，从本月中旬起正式进行防卫费分摊额磋商，特朗普此举意在向韩国等主要同盟国施加更加压力。 特朗普当天在白宫接受记者采访时回答了有关与中国在南海问题上分歧的问题，在谈到盟国合作时说：“我们花了很多钱帮助日本、韩国和菲律宾。”他接着说：“他们不会为我们做很多事情”，“我们正在帮助全世界的许多人，而他们绝对没有感谢过我们。”他还抱怨说：“我从未见过要求他们感谢的领导人。” 分配给韩美联合司令部的战时掩体和驻韩美军空军基地等2处的美军建设项目相关资金的执行被中断，似乎也将成为增加防卫费分摊额的压力因素。美国国防部当天批准动用36亿美元（约合43450亿韩元）的军队预算，用于防止非法移民流入的南部国境隔离墙建设。资金到位因此推迟的127个军事设施相关项目中，包括韩国京畿城南市探戈指挥所和全罗北道群山市美国空军基地的无人飞机机库建设项目。分配到此处的预算是7050万美元（约合850亿韩元）。 据悉，特朗普政府最近以白宫国家安全事务助理约翰·博尔顿、国务院负责东亚太事务的助理国务卿斯蒂尔·韦尔、国防部长马克·埃斯珀接连访韩为契机，提出每年需要48亿美元的驻韩美军维持费用，是现有分摊额的5倍。

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