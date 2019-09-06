中美贸易谈判下月重启，特朗普称“华为问题不是谈判对象”. September. 06, 2019 07:30. by 朴湧 parky@donga.com. 美国和中国将于10月初在华盛顿恢复高级别贸易磋商。中国中央电视台报道称，中国国务院副总理刘鹤5日上午与美国贸易代表部代表罗伯特·莱特希泽和财政部长史蒂芬·姆努钦通电话，双方决定于下月初举行第13次中美经贸高级别磋商。《华尔街日报》也报道：“美国方面也确认了通话事实。几周后，高级别磋商将在华盛顿举行。” 双方正在向对方施加压力，以使谈判有利于自己。美国预告称，从下月1日开始，将把2500亿美元的中国输美产品的关税提高到30%，比目前高出5个百分点。中国也要求美国立即撤回报复关税并解除对华为的制裁。 美国总统特朗普当天在白宫表示：“如果我和中国什么都不做，美国股价可能比现在高出1万点，但必须有人这样做。他们（中国）无法控制。每年从美国抢走5000亿美元，其中包括盗窃知识产权。”他接着表示，“我们从中国收回了数百亿美元，但美国进口商品价格没有上涨，或者上涨非常小。中国支付了大部分或全部”，主张征收关税的合理性。他表示：“如果他们愿意达成协议，会达成协议；如果他们不愿意，那也没关系。（中国经济）到了历史上最糟糕的地步。如果我是他们的话，会想达成协议。” 对于中国最大的通信设备企业华为，他断然表示：“现在它不是（我）希望讨论的问题。这是国家安保问题。”分析认为，将根据中国的磋商态度决定是否解除针对华为的制裁。据路透社报道，美国检方在华为涉嫌违反制裁伊朗禁令的诉讼中，以存在“利害冲突”为由，要求法庭排除华为方面的代表律师——美国前法务副部长詹姆斯·科尔。 鉴于此，在下月初的谈判中，两国在中国盗窃知识产权、向国营企业支付补贴、强迫外资企业转让技术等现有问题上的对立将更加激烈。《华尔街日报》表示：“白宫方面正在等待，中国会把什么带到谈判场来。”部分人预测中美会进行一种“小交易”，中国追加购买美国农产品，美国则解除华为制裁。 有分析认为，由于双方都表示不惜进行长期战争，贸易战有可能持续到明年11月美国大选以后。花旗银行在当天的报告中预测，双方在大选前不会达成协议。相反，奥本海默资产管理公司首席投资分析家约翰·斯托尔茨珀斯对美国消费者新闻与商业频道（CNBC）作出了不同的分析：“有可能在明年2月的大选预选节点达成协议。”

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